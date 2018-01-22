В Приамурье в ближайшие недели ждут подъема заболеваемости ОРВИ

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В Амурской области в период с 22 января по 11 февраля, прогнозируется рост заболеваемости респираторными инфекциями. Об этом свидетельствуют данные многолетних наблюдений.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает родителей не допускать детей с симптомами инфекционных заболеваний в образовательные учреждения, амурчан – не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу, строго соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа. Также жителям области советуют носить медицинские маски в местах массового скопления людей.

С 22 января по 5 февраля ведомство и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» проводят горячую линию по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа и внебольничных пневмоний. Эпидемиологи ответят на вопросы о мерах неспецифической профилактики респираторных инфекций, правилах ношения масок. Родителям расскажут о том, как уберечь себя и детей от респираторных инфекций.

Задавать вопросы можно по телефонам: 8 (4162) 20-20-20, 22-67-08, 59-68-77, 59-68-87 в рабочие часы с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45.

Также консультирование будет проводиться территориальными отделами управления Роспотребнадзора и филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области».

С 15 по 21 января показатель заболеваемости ОРВИ в области был ниже эпидемического порога на 28,9 %. Из числа заболевших 79 % пришлось на детей до 17 лет.

Лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зарегистрировано.

Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями ниже контрольного уровня. При этом отмечается, что наряду с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ традиционно увеличивается количество заболевших внебольничными пневмониями. Прежде всего речь идет о детях.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает контрольного уровня, однако необходимо продолжить соблюдение основных мер профилактики вирусных кишечных инфекций, для которых характерна активизация в осенне-зимний период.