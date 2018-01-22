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22 января 2018, 16:42 3

Из-за ухудшения погоды в Приамурье мобилизовали подвижные пункты обогрева

Из-за ухудшения погоды в Приамурье мобилизовали подвижные пункты обогрева
Фото: 28.mchs.gov.ru

Амурское управление МЧС России сообщает, что в условиях усилившихся морозов в области приведены в готовность мобильные и стационарные пункты обогрева. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах региона в ближайшее время ожидается до минус 47 градусов.

Сильные морозы в Приамурье принес антициклон. До 25 января по северу области ночные температуры местами понизятся до минус 42-47 градусов, по южным и центральным районам – до 35-40 градусов. На дорогах возможны снежный накат и гололедица.

«В связи с ухудшением погоды в готовность к реагированию приведены подвижные и мобильный пункты обогрева области и дорожные службы районов. При получении прогноза Амурского ЦГМС мы направили информацию с рекомендациями о принятии превентивных мер по предупреждению возможных происшествий главам администраций. Прохождение антициклона находится на контроле главного управления, силы и средства Амурской территориальной подсистемы РСЧС готовы к оказанию помощи амурчанам», – рассказал врио начальника главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

На территории Приамурья действуют 77 пунктов обогрева. Из них 51 стационарный пункт – это кафе, автозаправочные станции и комплексы; 25 подвижных пунктов – автобусы, автомобили, которые могут быстро приехать на помощь водителям; 1 мобильный пункт обогрева.

44 оперативные группы осуществляют мониторинг обстановки на дорогах. В случае необходимости помочь автомобилистам готовы 104 человека и 40 единиц техники.

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#МЧС #погода #происшествия

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Комментарии
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  • Ксаныч

    Ксаныч
    8 часов назад

    В морозы матвейка покинул свою контору, в тёплые края подался, так они работают эти дормоеды.

  • Tayn Skittle

    Tayn Skittle
    7 часов назад

    Что за пункты такие? Палатка какая-то синяя!!!))) Поди там и рюмаху наливают!

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    как работают школы в данном направлении? есть информация от школ от Белогорска и ниже

    Селемджа, Февральск, Зея с районом?

    Дети идут в школу? Почему нет информации об актированных днях?

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