Из-за ухудшения погоды в Приамурье мобилизовали подвижные пункты обогрева

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Амурское управление МЧС России сообщает, что в условиях усилившихся морозов в области приведены в готовность мобильные и стационарные пункты обогрева. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах региона в ближайшее время ожидается до минус 47 градусов.

Сильные морозы в Приамурье принес антициклон. До 25 января по северу области ночные температуры местами понизятся до минус 42-47 градусов, по южным и центральным районам – до 35-40 градусов. На дорогах возможны снежный накат и гололедица.

«В связи с ухудшением погоды в готовность к реагированию приведены подвижные и мобильный пункты обогрева области и дорожные службы районов. При получении прогноза Амурского ЦГМС мы направили информацию с рекомендациями о принятии превентивных мер по предупреждению возможных происшествий главам администраций. Прохождение антициклона находится на контроле главного управления, силы и средства Амурской территориальной подсистемы РСЧС готовы к оказанию помощи амурчанам», – рассказал врио начальника главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

На территории Приамурья действуют 77 пунктов обогрева. Из них 51 стационарный пункт – это кафе, автозаправочные станции и комплексы; 25 подвижных пунктов – автобусы, автомобили, которые могут быстро приехать на помощь водителям; 1 мобильный пункт обогрева.

44 оперативные группы осуществляют мониторинг обстановки на дорогах. В случае необходимости помочь автомобилистам готовы 104 человека и 40 единиц техники.