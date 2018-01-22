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22 января 2018, 16:34 3

Бесплатную флюорографию делают во всех поликлиниках Благовещенска

Бесплатную флюорографию делают во всех поликлиниках Благовещенска
Фото: grad.ua

Жители Благовещенска всегда могут сделать флюорографию бесплатно. В каждой городской поликлинике имеется цифровой флюорограф, и по своему участку при наличии медполиса горожане имеют право на оказание бесплатной услуги.

До ноября 2017 года флюорография входила в реестр ОМС, оплачивалась из фонда обязательного медицинского страхования. После эту услугу из реестра исключили. А городскую станцию передали в ведение городской поликлиники № 2. Сейчас в областном центре действует участковый принцип. Для выполнения флюорографического исследования необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления. При этом иметь направление от врача не обязательно.

«На сегодняшний день все взрослые поликлиники областного центра имеют собственные современные цифровые флюорографы. В поликлинике № 1 их два. В третьей и четвертой – по одному аппарату. Во второй – один, плюс сама станция – один цифровой и один пленочный аппарат», – пояснила замминистра здравоохранения Евгения Жарновникова.

Главврач городской поликлиники № 2 Сергей Сластин пояснил, что есть ряд категорий, которым флюорография делается платно. Это иностранцы, иногородние, а также люди, которые приходят не по своему участку. Поскольку станцию флюорографии передали поликлинике № 2, сюда по привычке приходят люди со всего города. «В этом случае мы им разъясняем, что они могут сделать флюорографию в своей поликлинике и рекомендуем им обратиться именно туда, – рассказал Сергей Сидорович. – Также оплачивают услугу люди, не имеющие полисов. Мы им рассказываем, где и как можно получить полис».

В министерстве здравоохранения Амурской области сообщили, что благодаря организации работы и своевременному проведению обследований постепенно удается выравнивать ситуацию с заболеваемостью и смертностью от туберкулеза и онкологической патологии органов грудной клетки. За 11 месяцев 2016 года показатель смертности от туберкулеза составил 14 случаев на 100 000 населения, а за 11 месяцев 2017 года – 11,7 случая. По более раннему выявлению, более точной диагностике и более успешному лечению других заболеваний органов грудной клетки область также имеет позитивную динамику.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Мелисса

    Мелисса
    6 часов назад

    А разве раньше это было платно?

  • Olivyeva

    Olivyeva
    59 минут назад

    МелиссаА разве раньше это было платно?


    То было, то нЕбыло.

    То опять есть.

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