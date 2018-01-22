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22 января 2018, 16:02 5

Отдых на Пхукете закончился для россиянок гибелью

Отдых на Пхукете закончился для россиянок гибелью
Фото: www.phuketnews.com

Две пожилые россиянки погибли в ДТП в Таиланде 21 января. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Phuket News. За рулем одной машины был украинец, за рулем второй – местный водитель.

Смертельное столкновение произошло в воскресенье на острове Пхукет. Гражданин Украины в автомобиле Nissan Almera вез россиянок в аэропорт. В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом.

«По предварительным данным, водитель легкового авто, гражданин Украины, допустил столкновение, выехав на встречную полосу», – рассказал заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов.

Фото: megatyumen.ru

Водитель микроавтобуса серьёзно не пострадал. Водитель Nissan, украинец Артем Сердюков с травмами доставлен в больницу, где его также проверят на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Россиянки в возрасте 67 и 68 лет погибли еще до приезда в медучреждение.

Обе женщины прибыли на Пхукет 23 декабря и жили на вилле в курортном поселке Камала, сообщили в полиции. Как заявил российский консул, о трагедии родственникам уже сообщили.

Просмотров всего: 5214

#ДТП #отдых #происшествия #Украина

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Комментарии
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  • Мелисса

    Мелисса
    6 часов назад

    Отдохнули(((

  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    и это уже постоянно.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    4 часа назад

    русские и там начудили

  • Rusantik

    Rusantik
    2 часа назад

    Наблюдаю

    русские и там начудили



    Иногда лучше молчать чем показывать свое слабоумие Бабушки несчастные начудили?

    Новость печальная,соболезнования родственникам

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