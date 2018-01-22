Отдых на Пхукете закончился для россиянок гибелью

Фото: www.phuketnews.com

Смертельное столкновение произошло в воскресенье на острове Пхукет. Гражданин Украины в автомобиле Nissan Almera вез россиянок в аэропорт. В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом.

«По предварительным данным, водитель легкового авто, гражданин Украины, допустил столкновение, выехав на встречную полосу», – рассказал заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов.

Фото: megatyumen.ru

Водитель микроавтобуса серьёзно не пострадал. Водитель Nissan, украинец Артем Сердюков с травмами доставлен в больницу, где его также проверят на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Россиянки в возрасте 67 и 68 лет погибли еще до приезда в медучреждение.

Обе женщины прибыли на Пхукет 23 декабря и жили на вилле в курортном поселке Камала, сообщили в полиции. Как заявил российский консул, о трагедии родственникам уже сообщили.