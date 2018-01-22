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22 января 2018, 15:41 2

Градусник закончился: в Ерофее Павловиче делятся снимками термометра, показавшего ниже минус 50

Градусник закончился: в Ерофее Павловиче делятся снимками термометра, показавшего ниже минус 50

Жители поселка Ерофей Павлович Сковородинского района делятся по WhatsApp необычной фотографией. На снимке запечатлен уличный градусник, который зафиксировал температуру воздуха меньше минус 50 градусов.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» жительница Ерофея Павловича Елена, предположительно, фото сделал один из местных жителей 21 января. В этот день в населенный пункт пришли серьезные морозы.

«У нас в разных районах разная температура. Я живу в центре поселка, у нас 43-47 было, а район возле речки – это называется "поселок" – там, естественно, холоднее. То есть, где железная дорога, река, там температура была вот такая», – говорит Елена.

По ее словам, сейчас в Ерофее Павловиче потеплело. Утром 22 января в поселке наблюдался туман.

В Амурском гидрометцентре информагентству рассказали, что температурных рекордов в Приамурье за последние дни не фиксировалось. В ночь на 22 января в Ерофее Павловиче регистрировали температуру воздуха минус 43 градуса, в другом населенном пункте Сковородинского района, селе Игнашино, было минус 45. Специалист отметила, что это обычная температура для января, для крещенских морозов.

Как сообщало Амур.инфо, в Ерофее Павловиче в настоящее время из-за холода отменили уроки для 1-8 классов школ. Температуру воздуха минус 50 градусов фиксировали недавно уличные термометры в Тынде.

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#погода

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Комментарии
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  • Olivyeva

    Olivyeva
    51 минута назад

    45 пишем, 5 на ум пошло.

    Потом в сми так и публикуем 45 градусов.

    5 градусов мороза потом летом пригодится,

    чтобы жару сильную прикрыть.

    А почему так делается, как вы думаете?

    Видать в этом вопросе где то деньги зарыты...

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