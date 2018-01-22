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22 января 2018, 15:18 2

В Благовещенске ограничили движение транспорта на двух улицах

В Благовещенске ограничили движение транспорта на двух улицах
Фото: rostovgazeta.ru

В Благовещенске временно ограничили движение транспорта на двух участках дорог. Это связано работами на сетях водоснабжения.

С 20 января перекрыта половина проезжей части улицы 50-летия Октября между Пролетарской и Высокой. До 23 января здесь устраняют аварию на сетях водоснабжения.

На улице Чехова, в районе дома № 52, также ведутся аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения. Поэтому с 22 по 26 января возможно перекрытие половины дороги между улицами Чайковского и Политехнической, сообщает пресс-служба городской администрации.

Водителей транспортных средств просят выбирать для движения альтернативные маршруты.

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#ЖКХ #транспорт

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