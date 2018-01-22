Амурский минздрав опроверг информацию об увольнении врачей Мазановской больницы

«Врачей никто не увольнял, поскольку, кроме новостей в прессе, у нас нет иных сведений, подтверждающих чью-либо вину. Документов из прокуратуры в министерство не поступало. А делать преждевременные выводы и принимать кадровые решения только лишь на основе публикаций в СМИ мы не станем», – заявил министр здравоохранения Андрей Субботин.

Уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУЗ АО «Мазановская больница» возбудили 15 января. Медиков заподозрили в мошенничестве в сфере страхования. Об этом на официальном сайте сообщила Амурская областная прокуратура.

Следователи установили, что в 2016-2017 годах должностные лица больницы вносили фиктивные записи в реестр на оплату медицинских услуг. В частности, речь идет о 24 случаях неотложной помощи в амбулаторных условиях. Трое человек при этом были на тот момент мертвы.

«Я уже говорил, что в больнице Мазановского района будет работать комиссия, которая во всем и разберется. Поэтому выводы минздрава – только после заключения комиссии», – подчеркнул Андрей Субботин.