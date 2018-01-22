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22 января 2018, 15:14 15

Амурский минздрав опроверг информацию об увольнении врачей Мазановской больницы

Амурский минздрав опроверг информацию об увольнении врачей Мазановской больницы

Министр здравоохранения Приамурья Андрей Субботин опроверг информацию об увольнении врачей Мазановской больницы, «лечивших» мертвые души. Об этом сообщали федеральные СМИ.

«Врачей никто не увольнял, поскольку, кроме новостей в прессе, у нас нет иных сведений, подтверждающих чью-либо вину. Документов из прокуратуры в министерство не поступало. А делать преждевременные выводы и принимать кадровые решения только лишь на основе публикаций в СМИ мы не станем», – заявил министр здравоохранения Андрей Субботин.

Уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУЗ АО «Мазановская больница» возбудили 15 января. Медиков заподозрили в мошенничестве в сфере страхования. Об этом на официальном сайте сообщила Амурская областная прокуратура.

Следователи установили, что в 2016-2017 годах должностные лица больницы вносили фиктивные записи в реестр на оплату медицинских услуг. В частности, речь идет о 24 случаях неотложной помощи в амбулаторных условиях. Трое человек при этом были на тот момент мертвы.

«Я уже говорил, что в больнице Мазановского района будет работать комиссия, которая во всем и разберется. Поэтому выводы минздрава – только после заключения комиссии», – подчеркнул Андрей Субботин.

Просмотров всего: 1955

#здоровье #областная власть #происшествия

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Mark1204

    Mark1204
    11 часов назад

    И что они заработали за этих 24 человек?

  • Кохави

    Кохави
    11 часов назад

    "А делать преждевременные выводы и принимать кадровые решения только лишь на основе публикаций в СМИ мы не станем" - вот это я понимаю, позиция. Другой бы уже топором намахал....

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    11 часов назад

    Кохави

    "А делать преждевременные выводы и принимать кадровые решения только лишь на основе публикаций в СМИ мы не станем" - вот это я понимаю, позиция. Другой бы уже топором намахал....



    Всё равно ему неприятно. Прилетит сверху. Материться будут всяко. Делать выводы. И так далее.

  • Братеев

    Братеев
    11 часов назад

    СМИ вы уж определитесь

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    11 часов назад

    Ну я же говорил, что они будут трудиться, заботясь о нас. Простом люде. А местный прокурор я так думаю в больницу уже не пойдёт. Ближайшая наверное в Октябрьском районе. Ну или больница преображения.

  • physic1

    physic1
    10 часов назад

    Рюмкин-Задунайский

    Ну я же говорил, что они будут трудиться, заботясь о нас. Простом люде. А местный прокурор я так думаю в больницу уже не пойдёт. Ближайшая наверное в Октябрьском районе. Ну или больница преображения.



    Не в ближайшая больница находится - в ближайшем к Мазановскому районе. А ближайший к Мазановскому район - Сковородинский!!!

  • Господин Ведущий

    Господин Ведущий
    10 часов назад

    Так то логично, а то привыкли у нас без суда и следствия головы рубить, лишь бы задницу прикрыть от заголовков СМИ.

    Сначала получить документик от прокуратуры соответствующий, а потом уже наказывать как положено!

  • sadam_1974

    sadam_1974
    9 часов назад

    Господин Ведущий

    Так то логично, а то привыкли у нас без суда и следствия головы рубить, лишь бы задницу прикрыть от заголовков СМИ. Сначала получить документик от прокуратуры соответствующий, а потом уже наказывать как положено!



    на этом поприще трудился А.Ярошенко. Это была его тема. Он и на прокуратуру зуб имел. Не так быстро, как должно, реагировали на его запросы.

  • Stat

    Stat
    9 часов назад

    Подобные схемы обогащения действуют сейчас во всех больницах области без исключения!Без этого им не прожить. Особенно прокуратуре следовало бы пристальнее присмотреться к "успешным" больницам районов, где ремонты многомиллионные делают,главные врачи машины меняют как перчатки и недвижимость....Главные врачи вынуждают это делать рядовых врачей, которые в итоге остаются крайними....Дураки...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    8 часов назад

    Главврачи это делают не для "крутых машин" А что бы не "протянуть ноги".

  • Xxxchel

    Xxxchel
    8 часов назад

    Интересно, а представители прокуратуры читает эту статью? Ну ведь смешно прям, уголовку возбудили, а реакции от прокуратуры в адрес минздрава ноль, вот Вова узнает ох накажееет!))

  • Касандра

    Касандра
    8 часов назад

    Всё хорошо?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    8 часов назад

    Все врачей посодют , а кто лечит бабушек будет- прокурор чели? Дубильные законы напишут, народ мучается.В деревню врачи молоденькие за лям на пять лет не желают ехать.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    6 часов назад

    rкак можно увольнять врачей которые и мертвекоф могут вылечить. то ка это. можно я налоги платить не буду, я веть пока живой. пусть питин с трупоф налоги собирает

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