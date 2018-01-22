Амурский минздрав опроверг информацию об увольнении врачей Мазановской больницы
Министр здравоохранения Приамурья Андрей Субботин опроверг информацию об увольнении врачей Мазановской больницы, «лечивших» мертвые души. Об этом сообщали федеральные СМИ.
«Врачей никто не увольнял, поскольку, кроме новостей в прессе, у нас нет иных сведений, подтверждающих чью-либо вину. Документов из прокуратуры в министерство не поступало. А делать преждевременные выводы и принимать кадровые решения только лишь на основе публикаций в СМИ мы не станем», – заявил министр здравоохранения Андрей Субботин.
Уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУЗ АО «Мазановская больница» возбудили 15 января. Медиков заподозрили в мошенничестве в сфере страхования. Об этом на официальном сайте сообщила Амурская областная прокуратура.
Следователи установили, что в 2016-2017 годах должностные лица больницы вносили фиктивные записи в реестр на оплату медицинских услуг. В частности, речь идет о 24 случаях неотложной помощи в амбулаторных условиях. Трое человек при этом были на тот момент мертвы.
«Я уже говорил, что в больнице Мазановского района будет работать комиссия, которая во всем и разберется. Поэтому выводы минздрава – только после заключения комиссии», – подчеркнул Андрей Субботин.
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