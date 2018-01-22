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22 января 2018, 15:04 12

Областное министерство культуры изменило название и расширило функции

Областное министерство культуры изменило название и расширило функции

Министерство культуры и архивного дела Амурской области переименовано в министерство культуры и национальной политики Амурской области. Ему передали часть полномочий упраздняемого министерства внутренней и информационной политики.

В соответствии с постановлением губернатора Амурской области от 31 октября № 225 «О структуре исполнительных органов государственной власти Амурской области» министерство культуры и архивного дела Амурской области переименовано в министерство культуры и национальной политики Амурской области. Официально название было утверждено 18 января 2018 года налоговой службой.

Теперь ведомство будет заниматься вопросами в сферах развития национальных, этноконфессиональных и религиозных отношений, сохранения и развития традиционных промыслов и самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Севера Амурской области, реализации на территории области государственной политики в отношении казачества. Ранее они находились в ведении упраздняемого министерства внутренней и информационной политики Амурской области.

Просмотров всего: 1170

#областная власть

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    11 часов назад

    На смену табличек и печатей потратили тыщ 500? Молодца чеужтам..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 часов назад

    от перемены мест слагаемых сумма не изменяется.

  • Терапевт

    Терапевт
    11 часов назад

    Сергей Труш

    от перемены мест слагаемых сумма не изменяется.



    Вы депутаты как ни садитесь,

    в музыканты не годитесь!

  • Братеев

    Братеев
    11 часов назад

    им не положено музыку исполнять

  • Brabusяга

    Brabusяга
    11 часов назад

    Для сохранения и развития культуры? Да вы же её давным давно похерили господа!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 часов назад

    Терапевт

    Сергей Труш

    от перемены мест слагаемых сумма не изменяется.



    Вы депутаты как ни садитесь,

    в музыканты не годитесь!



    Единоросам расскажи, они любят в дуду дудеть на сессиях.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    8 часов назад

    Что оно есть это министерство, что оно есть для простого люда нет разницы.Хорошо только кто в министерствах работает, на хлеб с маслецем себе зарабатывают.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    7 часов назад

    эка министрестфа-лажи, чьо это? а кому оно на фиГ нужно? можно я налоги платить не буду? чёй-то стемно содержать ДАРМОЕДОф

  • Формат

    Формат
    6 часов назад

    Смелый эксперимент. Такого объединения еще в истории государственного управления не было! Я думаю, что Путин был бы против.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Формат

    Смелый эксперимент. Такого объединения еще в истории государственного управления не было! Я думаю, что Путин был бы против.



    Министерства на такое количество жителей региона это ещё более смелый экспреимент.

    Результат уже понятен всем, но экспермент прекратить некому.

    Нынешнему свита и нужна и статус свой порожний надувать чем то надо.

    А посему пофиг как называется министерство и чем занимается. Смысловой нагрузки там не ищите.

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Формат

    Смелый эксперимент. Такого объединения еще в истории государственного управления не было! Я думаю, что Путин был бы против.



    Министерства на такое количество жителей региона это ещё более смелый экспреимент.

    Результат уже понятен всем, но экспермент прекратить некому.

    Нынешнему свита и нужна и статус свой порожний надувать чем то надо.

    А посему пофиг как называется министерство и чем занимается. Смысловой нагрузки там не ищите.



    соглашусь, можно еще оптимизировать. На нас, жителей области, уже не нужны министерства. Нас все меньше и меньше

    И будет еще меньше с таким министерстом и такой политикой в области

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Соната

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Формат

    Смелый эксперимент. Такого объединения еще в истории государственного управления не было! Я думаю, что Путин был бы против.



    Министерства на такое количество жителей региона это ещё более смелый экспреимент.

    Результат уже понятен всем, но экспермент прекратить некому.

    Нынешнему свита и нужна и статус свой порожний надувать чем то надо.

    А посему пофиг как называется министерство и чем занимается. Смысловой нагрузки там не ищите.



    соглашусь, можно еще оптимизировать. На нас, жителей области, уже не нужны министерства. Нас все меньше и меньше

    И будет еще меньше с таким министерстом и такой политикой в области



    Их не нужно было даже тогда когда КОНь их создал.

    Втирая по ушам, что в статусе министра клерку в Москве легче будет по кабинетам ходить и решать вопросы.

    Одно он нам не рассказал, что с такими каких он любил назначать и каких назначает КАА ни в каком статусе никто ничего решать и разговаривать не станет. Ибо не статус красит специалиста , а специалист соответствующий статусу придаёт вес региону.

    Но таковых у нас нет, их не назначают, боясь на их фоне выглядеть очень бледно.

    Потому куча министерств для статуса и в них полные бездари с полным штатом себе подобных.

    И никто из них не парится. Ибо отвечать за работу не принято. Почему бы и не понадувать щёки в министерском кресле.

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