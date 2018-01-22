Областное министерство культуры изменило название и расширило функции

В соответствии с постановлением губернатора Амурской области от 31 октября № 225 «О структуре исполнительных органов государственной власти Амурской области» министерство культуры и архивного дела Амурской области переименовано в министерство культуры и национальной политики Амурской области. Официально название было утверждено 18 января 2018 года налоговой службой.

Теперь ведомство будет заниматься вопросами в сферах развития национальных, этноконфессиональных и религиозных отношений, сохранения и развития традиционных промыслов и самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Севера Амурской области, реализации на территории области государственной политики в отношении казачества. Ранее они находились в ведении упраздняемого министерства внутренней и информационной политики Амурской области.