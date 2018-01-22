Из аварийного жилья в зоне БАМа переселили больше, чем планировали

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В Амурской области в 2017 году перевыполнили план по переселению из аварийного жилья в районе БАМа. Новые квартиры получили на 49 амурских семей больше планируемого.

На переселение амурчан из аварийного жилья в 2017 году из федерального бюджета область получила 192 260 тысяч рублей. Субсидии по итогам конкурса распределили между пятью муниципальными образованиями: город Тында, Тындинский район, город Зея, Зейский район, Селемджинский район. Еще 4 690 тысяч рублей на реализацию программы направили из местных бюджетов.

Новые квартиры в первую очередь получают те, кто проживал во временном жилье. Такие дома возводили для строителей БАМа. Предполагалось, что жить в них люди будут только в период строительства. Всего с начала действия федеральной целевой программы «Жилище» с 2011 года для амурчан на первичном и вторичном рынках купили почти 30 тысяч квадратных метров жилья. Из аварийного фонда переехали около 1 800 человек.

В 2018 году в новые квартиры и дома должны переехать еще 65 амурских семей. По соглашению с Минстроем России амурское правительство должно приобрести около 4 тысяч квадратных метров жилья.

Переселение из аварийного жилья в зоне БАМа ведется в соответствии с реализацией «майских указов» президента России.