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22 января 2018, 14:46 0

Подъезд к Свободному будут ремонтировать почти полгода

Подъезд к Свободному будут ремонтировать почти полгода
Фото: gzt-sv.ru

В Свободном почти полгода будут длиться дорожные работы на автодороге «Подъезд к городу Свободный» – с 7 по 13 километр. Во это время дорогу собираются частично перекрывать, а движение переведут на специально обустроенные объездные пути.

Ремонт на участке начался 19 января, сообщает администрация города. Его проводит компания АО «НИПИГАЗ» в рамках исполнения федерального закона № 196 «О безопасности дорожного движения». Завершиться работы должны к 1 июля 2018 года.

Как уточнили в областном министерстве транспорта, периодически – во время прокладки водопропускных труб – трасса будет частично перекрываться. В это время автомобили смогут ездить по временным объездам. На время проведения дорожных работ участок оснастят предупреждающими знаками. Участникам дорожного движения рекомендуется обращать внимание на знаки и быть внимательными за рулем.

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#Свободный #транспорт

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