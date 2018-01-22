В 2017 году в Приамурье построили жилья меньше, чем в 2016-м

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Амурстат опубликовал на своем сайте сведения о жилищном строительстве на территории Амурской области в январе-декабре 2017 года. За этот период организациями всех форм собственности было возведено 3 334 квартиры общей площадью 179 тысяч квадратных метров.

Таким образом, жилья в области в 2017 году было построено меньше, чем в 2016-м. Снижение составило 19 %. В 2016 году по сравнению с уровнем 2015-го ввод жилья, в свою очередь, был ниже на 15,4 %.

Населением за счет собственных и заемных средств было построено 17 % от общего объема жилья, введенного в январе-декабре 2017 года. В 2016 году этот показатель составлял 15,8 %.