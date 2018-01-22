Возбуждено уголовное дело по факту пожара в благовещенском «Аллюре»

В полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ по факту пожара, случившегося в конноспортивном клубе «Аллюр» Благовещенска. Речь идет об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, сейчас проводится расследование. Устанавливаются лица, причастные к происшествию.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин говорит, что специалисты рассматривают две версии пожара. Основной из них является поджог, также рассматривается версия возгорания от неосторожного обращения с открытыми источниками огня.

Как сообщало Амур.инфо, пожар в «Аллюре» произошел в ночь на 21 января. Огонь уничтожил все запасы сена на зиму – 400 рулонов. По словам руководителя клуба, кормить лошадей больше нечем.