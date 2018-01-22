Экимчан спасают от затопления стеной из угольного шлака (видео)

Жители окраины поселка Экимчан Селемджинского района страдают от воды, которая стекает через дамбу, построенную золотопромышленниками. Местные власти пытаются задержать образование наледи насыпью из угольного шлака, что также вызывает недовольство населения. Люди жалуются на пыль и утверждают, что шлак проблему не решает.

Проблема с затоплением на окраине Экимчана началась летом 2016 года после того, как золотодобытчики начали вести работы в ключе Покровском. В июле того же года, прорвало искусственную дамбу, и вода затопила часть поселка.

С тех пор, по словам местных властей, проблема с водой не прекращается. Жители домов по улице Строительной сообщили в редакцию ИА «Амур.инфо», что зимой вода снова начала течь на их улицу, образуя наледь и подтапливая дворы. По их словам, поселковые власти взялись за борьбу с этим явлением, насыпав преграду из угольного шлака.

«С конца декабря 2017 года начали сыпать, – рассказала жительница поселка. – Насыпают кучи, чтобы не проходила вода. Но толку от этого никакого нет, вода всё равно течет. При этом у нас на улице пыль столбом, вокруг всё черное».

Глава администрации поселка Экимчан Владимир Романов пояснил, что засыпка угольного шлака – это временная мера, чтобы защитить поселок от затопления и наледи. «Проблема с водой началась с позапрошлого года, когда золотодобытчики взялись за добычу золота, – рассказал Владимир Анатольевич. – С ними постоянно ведут переговоры, но не наша администрация. Ручей течет через поселок, а компания ведет работы на территории района. Поэтому я точно не знаю, какие решения там принимались».

Вода продолжает течь в Экимчан, затапливает дворы. Именно для защиты поселка и было решено сделать борта из угольного шлака. Глава поселка пояснил, что больше не из чего.

«К тому же это временное и вынужденное явление, – добавил он. – Сейчас появится большая техника. Она уберет наросты льда вместе со шлаком. Затем мы сделаем шурфы, чтобы вода в них оставалась. Как в прошлом году делали, так и сейчас будем делать».

Пока не начнет работу тяжелая техника, поселок защищают кучами из шлака. Машины должны появиться во вторник, 23 января. Хотя Владимир Романов пояснил, что из-за сильных морозов наверняка этого сказать нельзя. Технику прогревают, надеются, что она заведется и выполнит поставленные задачи.