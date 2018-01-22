Ночью до минус 47 и морозный туман: прогноз погоды в Амурской области на 23 января

Фото: wallbox.ru

В Приамурье 23 января будет морозно. На севере в отдельных районах пройдет снег, в целом по области – небольшая облачность. Ночные температуры в северных районах достигнут минус 47 градусов.

Утром 23 января некоторые районы области окутает морозный туман. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, местами он усилится до 10 метров. Ночные температуры в среднем установятся на уровне 34-39 градусов ниже нуля. В отдельных северных районах похолодает до 32-37 градусов, местами амурчан ждут морозы до 42-47 градусов.

В Благовещенске будет малооблачно, осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 35-37, днем – минус 24-26 градусов.