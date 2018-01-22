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Нужен ли Благовещенску «зеленый щит», решат депутаты заксобрания

Нужен ли Благовещенску «зеленый щит», решат депутаты заксобрания

Создать «зеленый щит» для областной столицы предлагают активисты Общероссийского народного фронта. Инициативу поддержали на заседании комитета в заксобрании. Вопрос о создании лесопаркового защитного пояса вынесут на сессию амурского парламента.

Если на сессии заксобрания предложение о создании «зеленого щита» Благовещенска примут, уже в сентябре профильное министерство должно будет отчитаться о реализации постановления. Заседание пройдет 25 января, но депутаты на заседании комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии уже решили рекомендовать парламенту Приамурья принять постановление о создании защитной зоны.

Ранее инициативу ОНФ поддержала Общественная палата области и жители областного центра на общественных слушаниях.

«Вопрос о создании "зеленого щита" вокруг административного центра Приамурья эксперты ОНФ, областные и муниципальные чиновники прорабатывали в течение всего прошлого года. В итоге в перечень объектов лесопаркового защитного пояса вошли четыре земельных участка общей площадью в 19 гектаров. К территориям лесопаркового защитного пояса разработчики проекта отнесли сквер Центра эстетического воспитания детей имени В.В. Белоглазова, Городской и Первомайский парки, парк Мира, где расположены старовозрастные искусственные насаждения и участки естественных пойменных лесов, произрастают краснокнижные виды деревьев», – рассказала член регионального штаба ОНФ в Амурской области Екатерина Суняйкина.

Новая законодательная норма поможет защитить насаждения от вырубок, хозяйственных и иных работ, уверены авторы законопроекта.

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#закон #заксобрание #природа

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