Нужен ли Благовещенску «зеленый щит», решат депутаты заксобрания

Создать «зеленый щит» для областной столицы предлагают активисты Общероссийского народного фронта. Инициативу поддержали на заседании комитета в заксобрании. Вопрос о создании лесопаркового защитного пояса вынесут на сессию амурского парламента.

Если на сессии заксобрания предложение о создании «зеленого щита» Благовещенска примут, уже в сентябре профильное министерство должно будет отчитаться о реализации постановления. Заседание пройдет 25 января, но депутаты на заседании комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии уже решили рекомендовать парламенту Приамурья принять постановление о создании защитной зоны.

Ранее инициативу ОНФ поддержала Общественная палата области и жители областного центра на общественных слушаниях.

«Вопрос о создании "зеленого щита" вокруг административного центра Приамурья эксперты ОНФ, областные и муниципальные чиновники прорабатывали в течение всего прошлого года. В итоге в перечень объектов лесопаркового защитного пояса вошли четыре земельных участка общей площадью в 19 гектаров. К территориям лесопаркового защитного пояса разработчики проекта отнесли сквер Центра эстетического воспитания детей имени В.В. Белоглазова, Городской и Первомайский парки, парк Мира, где расположены старовозрастные искусственные насаждения и участки естественных пойменных лесов, произрастают краснокнижные виды деревьев», – рассказала член регионального штаба ОНФ в Амурской области Екатерина Суняйкина.

Новая законодательная норма поможет защитить насаждения от вырубок, хозяйственных и иных работ, уверены авторы законопроекта.