В Приамурье из-за сильных морозов отменяют занятия в школах

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В некоторых населенных пунктах Амурской области отменяют занятия в школах из-за сильных морозов. В утренние часы столбики термометров опускаются ниже минус 40-45 градусов.

Занятия для 1-11 классов 22 января отменили в школах сел Сергеевка Благовещенского района и Белогорка Серышевского. Ученики начальной школы не пошли на занятия в городе Белогорске, Свободненском (села Сычевка, Черновка), Сковородинском (Тахтамыгда, Мадалан) и Благовещенском (Марково) районах. В поселке Ерофей Павлович Сковородинского района отменены уроки для 1-8 классов.

В министерстве образования области отметили, что, несмотря на отмену занятий, учебный процесс прерван не был – школьники получили задания на дом.

В большинстве школ, где занятия отменили 22 января, 23 тоже станет выходным днем. А в отдельных школах Серышевского и Свободненского районов занятия начнутся в 11 часов.

С 23 по 25 января в школу не пойдут ученики всех классов села Нижние Бузули Свободненского района. Ребята начальной школы Тынды пробудут дома вплоть до 26 января.

«Решение о сокращении, переносе или отмене занятий принимает либо руководство школы, либо администрация населенного пункта по согласованию с местными отделениями МЧС Амурской области», – пояснили в региональном минобре.