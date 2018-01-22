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22января
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сегодня, 13:18 4

В Приамурье из-за сильных морозов отменяют занятия в школах

В Приамурье из-за сильных морозов отменяют занятия в школах
Фото: ria.ru

В некоторых населенных пунктах Амурской области отменяют занятия в школах из-за сильных морозов. В утренние часы столбики термометров опускаются ниже минус 40-45 градусов.

Занятия для 1-11 классов 22 января отменили в школах сел Сергеевка Благовещенского района и Белогорка Серышевского. Ученики начальной школы не пошли на занятия в городе Белогорске, Свободненском (села Сычевка, Черновка), Сковородинском (Тахтамыгда, Мадалан) и Благовещенском (Марково) районах. В поселке Ерофей Павлович Сковородинского района отменены уроки для 1-8 классов.

В министерстве образования области отметили, что, несмотря на отмену занятий, учебный процесс прерван не был – школьники получили задания на дом.

В большинстве школ, где занятия отменили 22 января, 23 тоже станет выходным днем. А в отдельных школах Серышевского и Свободненского районов занятия начнутся в 11 часов.

С 23 по 25 января в школу не пойдут ученики всех классов села Нижние Бузули Свободненского района. Ребята начальной школы Тынды пробудут дома вплоть до 26 января.

«Решение о сокращении, переносе или отмене занятий принимает либо руководство школы, либо администрация населенного пункта по согласованию с местными отделениями МЧС Амурской области», – пояснили в региональном минобре.

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#дети #погода #школа

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    46 минут назад

    не соображу. в Сергеевке сильно погода от благовещенска отличается? Почему детям из Благовещенска не отменят посещение школы? утречком тридцатник был точно.

  • neverstop

    neverstop
    28 минут назад

    В сергеевке температура градусов на 10 ниже

  • Мазепа

    Мазепа
    17 минут назад

    Для особо непонятливых, (Геральтов и т.д и т.п.)в деревнях и селах отопление школ не такое как в городе, и детей ни кто морозить не хочет, там температура низкая в помещении а не на улице.

  • Скромная

    Скромная
    2 минуты назад

    » Геральт , сегодня, 13:49

    не соображу. в Сергеевке сильно погода от благовещенска отличается? Почему детям из Благовещенска не отменят посещение школы? утречком тридцатник был точно.

    Сравнили. Город, где школы на каждом шагу и село. Во первых в Сергеевке изрядно холоднее, а во вторых длинна села 7 км и одна школа.

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