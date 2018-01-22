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22января
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сегодня, 12:35 4

Больше 200 благовещенских водителей оштрафовали за неправильную перевозку детей

Больше 200 благовещенских водителей оштрафовали за неправильную перевозку детей
Фото: kresla-market.ru

В госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия «Ребенок – главный пассажир!» Рейды инспекторы проводили вблизи образовательных учреждений с 9 по 19 января.

Правила перевозки детей в автомобилях нарушили 208 благовещенских водителей. Некоторые на нарушении попались второй раз. Утром к образовательным учреждениям госавтоинспекторы выезжают периодически. Часть детских садов и школ проверяли впервые, часть – повторно. Учреждения при этом о грядущей проверке предупредили. Несмотря на это 6 водителей нарушили правила.

«Водителям не следует рисковать жизнью и здоровьем юных пассажиров, игнорируя требования Правил дорожного движения. Не нужно тешить себя надеждой, что перевозка детей на руках безопасна. Необходимо неукоснительно соблюдать требования ПДД и помнить, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка», – отметил заместитель начальника ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» майор полиции Дмитрий Лапа.

За нарушение правил перевозки несовершеннолетних в автомобиле предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Недавно в Благовещенске в аварии погиб четырехлетний ребенок. Мальчик был пристегнут обычным ремнем безопасности с адаптером ФЭСТ.

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#дети #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    "За нарушение правил перевозки несовершеннолетних в автомобиле предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 3 000 тысяч рублей." Штраф 3 млн. руб.? Гламуринфо, вы жжжжоте!

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад



    ~~штрафа в размере 3 000 тысяч рублей



    три миллиона шибко офигенный штраф. водителям наверное срочно пришлось продавать квартиры.

  • Амур Алко

    Амур Алко
    1 час назад

    читайте внимательно 3 тыс.руб.

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Лапа что то способен говорить? как только ему начинают цитировать КоАП и пдд наизусть, он заикаться начинает и слова все забывает... по моему мнению, не мог он сказать фразу, которую ему приписывают тут

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