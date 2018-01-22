Больше 200 благовещенских водителей оштрафовали за неправильную перевозку детей

Фото: kresla-market.ru

В госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия «Ребенок – главный пассажир!» Рейды инспекторы проводили вблизи образовательных учреждений с 9 по 19 января.

Правила перевозки детей в автомобилях нарушили 208 благовещенских водителей. Некоторые на нарушении попались второй раз. Утром к образовательным учреждениям госавтоинспекторы выезжают периодически. Часть детских садов и школ проверяли впервые, часть – повторно. Учреждения при этом о грядущей проверке предупредили. Несмотря на это 6 водителей нарушили правила.

«Водителям не следует рисковать жизнью и здоровьем юных пассажиров, игнорируя требования Правил дорожного движения. Не нужно тешить себя надеждой, что перевозка детей на руках безопасна. Необходимо неукоснительно соблюдать требования ПДД и помнить, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка», – отметил заместитель начальника ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» майор полиции Дмитрий Лапа.

За нарушение правил перевозки несовершеннолетних в автомобиле предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Недавно в Благовещенске в аварии погиб четырехлетний ребенок. Мальчик был пристегнут обычным ремнем безопасности с адаптером ФЭСТ.