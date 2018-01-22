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сегодня, 12:19 3

Благовещенец купил сыр с благородной плесенью «из будущего»

Благовещенец купил сыр с благородной плесенью «из будущего»

Житель Благовещенска поделился с ИА «Амур.инфо» фотографиями покупки, которую он сделал 21 января в одном из городских супермаркетов. Горожанин приобрел сыр с голубой благородной плесенью, датой изготовления которого значилось 24 января 2018 года.

«Срок годности был заклеен пленочкой. Только дома уже обнаружил, что проставлено будущим числом. Стало интересно», – рассказал покупатель.

По его словам, сыр был приобретен в супермаркете по улице Кантемирова. С магазином после совершения покупки мужчина связаться не пытался.

Корреспондент информагентства позвонил по номеру, указанному на упаковке сыра в графе «Адрес фасовки». Там рассказали, что, скорее всего, это ошибка – были напечатаны неверные сведения. Собеседница пообещала разобраться.

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#торговля

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Комментарии
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  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    1 час назад

    Ха ха ха! На хладике давно так делали. Да и сейчас возможно делают.

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    Во всем мире ученые фиксируют временные аномалии именно на территории супермаркетов. Почему должен быть исключением Благовещенск?

  • Tayn Skittle

    Tayn Skittle
    33 минуты назад

    вагоновожатыйХа ха ха! На хладике давно так делали. Да и сейчас возможно делают.


    Да не только на хладике! На БМК вообще из г....а всю продукцию делают! Помню, как мы там перепечатывали тухляк, при этом курили прямо в цеху с тараканьем! И всегда, когда что-то новое производилось даты ставились чуть не на год вперёд!

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