Благовещенец купил сыр с благородной плесенью «из будущего»

Житель Благовещенска поделился с ИА «Амур.инфо» фотографиями покупки, которую он сделал 21 января в одном из городских супермаркетов. Горожанин приобрел сыр с голубой благородной плесенью, датой изготовления которого значилось 24 января 2018 года.

«Срок годности был заклеен пленочкой. Только дома уже обнаружил, что проставлено будущим числом. Стало интересно», – рассказал покупатель.

По его словам, сыр был приобретен в супермаркете по улице Кантемирова. С магазином после совершения покупки мужчина связаться не пытался.

Корреспондент информагентства позвонил по номеру, указанному на упаковке сыра в графе «Адрес фасовки». Там рассказали, что, скорее всего, это ошибка – были напечатаны неверные сведения. Собеседница пообещала разобраться.