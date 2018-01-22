Приамурье для жизни чаще выбирают соотечественники из Армении

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Соотечественники, которые переселяются в Амурскую область по государственной программе, чаще всего приезжают из стран ближнего зарубежья. Так, за прошлый год Приамурье приросло почти на 500 человек.

В Приамурье по государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом прибыло в 2017 году 495 человек. В основном в область едут из стран ближнего зарубежья. Лидер среди них – Армения. Только в прошлом году из этой страны в область переехал 141 человек. На втором месте по числу переехавших соотечественников Украина – 92 человека, на третьем Таджикистан – 48 человек.

Впервые в прошлом году Амурская область приняла переселенцев соотечественников из Уругвая. В Свободненском районе поселилась семья из 6 человек.

Большинство переселенцев для жизни выбирают города. Почти половина приехавших в область живут в областной столице. Благовещенск принял 235 соотечественников, Тында – 51 человека, Шимановск – 33, Свободный – 23 человека, Белогорск – 21 человека.

В основном приезжают в Приамурье люди с высшим и средним профессиональным образованием. Таких около 85 %. 349 человек, или 71 % из общего числа приехавших – это соотечественники, находящиеся в трудоспособном возрасте, и 73 % из них трудоустроены либо открыли свое дело. Заняты переселенцы в различных сферах: строительстве, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, образовании, здравоохранении, оказании услуг и других сферах.

В 2016 году в рамках госпрограммы в Приамурье переехало больше – 497 соотечественников.