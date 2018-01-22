Итоги опроса на Амур.инфо: гражданами Мальты не против стать многие амурчане

Фото: www.maltacrown.ru

После того как стало известно, что Леонид Коротков оформил гражданство Мальты, редакция ИА «Амур.инфо» поинтересовалась у читателей: как бы они поступили, если бы имели такие же возможности? И почти половина участников опроса ответила, что последовала бы за бывшим губернатором.

В опросе приняли участие более полутора тысяч человек. Из них 705 пользователей (45,3 %) выбрали вариант «Правильное решение, я бы тоже так сделал». Категорично отвергли этот поступок, считая его непатриотичным, гораздо меньшее количество респондентов – 165 (12,5 %). Чуть больше читателей сайта тоже не стали бы покупать мальтийское гражданство, но по другой причине – они пожалели бы деньги. И более четверти участников опроса выбрали вариант «Мне все равно».

В «Другом варианте» читатели Амур.инфо не столько высказывали свое мнение, сколько интересовались, откуда у бывшего губернатора нашлись деньги на покупку гражданства Мальты: «А где тумбочка, из которой деньги взял?» – самый художественный вариант этого вопроса. Другая группа пользователей в той или иной форме поясняла, что не наворовали денег для того, чтобы купить гражданство. На эту же тему высказался еще один участник опроса: «Если не стоит вопрос о легитимности денежных средств, то человек волен в выборе места проживания».

Однако некоторые читатели осуждают получение второго гражданства в принципе, считая это плохим поступком: «Где родился, там жить должен – для здоровья полезно»; «Наворуют денег в России и сваливают»; «Узаконить запрет всем чиновникам получать гражданство, бывший ты или не бывший – не играет роли»; «Такие патриоты все там будут». Но нашлись и те, кто Леонида Короткова поняли: «Засудили, обидели – и свалил от всех подальше». Кто-то, пусть своеобразно, но пожелал ему доброго пути: «Скатертью дорога!».

Часть пользователей заявила, что им второе гражданство не нужно: «Отдыхать можно и за границей, а жить здесь, в России, на Родине»; «Мне не нужно второе гражданство». Нашлись и те, кто не смогли оценить размах поступка: «Не знаю, где Мальта и что там делать». Кто-то не очень хорошо знает политический путь амурского экс-губернатора: «Путинский ставленник, они все бегут из России».