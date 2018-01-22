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22января
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сегодня, 11:27 9

За «лечение» покойников уволили врачей Мазановской больницы

За «лечение» покойников уволили врачей Мазановской больницы

В Приамурье уволили врачей, которые отправляли в страховые компании бумаги на умерших пациентов. За мертвые души учреждение получало выплаты, сообщает РЕН ТВ.

Скандал разгорается в Мазановском районе. В районной больнице некоторых пациентов лечили после их смерти. Приписки делали, чтобы получить компенсацию от страховщиков – такое «творчество» не оценили в прокуратуре, и теперь медики рискуют оказаться тюрьме. Уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУЗ АО «Мазановская больница» правоохранители возбудили 15 января.

«Внесены фиктивные записи о лечении 24 больных. Трое людей на момент оказания этой якобы помощи значились в органе ЗАГС как умершие», – заявил прокурор Мазановского района Приамурья Максим Енишевский.

В прокуратуре считают, что приписки делались с единственной целью: показать, что больницы действительно нужны пациентам и финансирование на будущий год не сократили.

Данные на покойников исправно отправляли в страховые компании, а те выплачивали деньги. Все выяснилось тогда, когда страховщики заметили, что некоторые пациенты слишком часто болеют.

Теперь врачам грозит суд и, возможно, тюрьма. Максимальная санкция по статье «Мошенничество в сфере страхования» – арест на срок до четырех месяцев.

В амурском минздраве сообщили, что некоторых врачей, вовлеченных в аферу, не дожидаясь решения суда, уже уволили.

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#здоровье #происшествия #финансы

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    как будто новых найдут-лучше бы зарплаты подняли

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    ну да, зарплаты поднимут, так сразу все честно жить начнут. Так ведь можно всю преступность победить...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    все так делают..Мазановских не жалко?

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    Нашли виновных врачей, систему перестройте, не будет данных проблем приписок и мертвых душ.

  • Пыжыков

    Пыжыков
    1 час назад

    Журналюги с Рен-ТВ уже и врачей поувольняли Что в региональном минздраве даже не в курсе что СМИшники уже решают кадровые вопросы! Врачи как работали так и работают!

  • Кохави

    Кохави
    1 час назад

    Пыжыков

    Журналюги с Рен-ТВ уже и врачей поувольняли Что в региональном минздраве даже не в курсе что СМИшники уже решают кадровые вопросы! Врачи как работали так и работают!



    А Амуринфе далеко было иттить, чтобы выяснить правду? Так что ли получается?

  • Пыжыков

    Пыжыков
    22 минуты назад

    Кохави

    Пыжыков

    Журналюги с Рен-ТВ уже и врачей поувольняли Что в региональном минздраве даже не в курсе что СМИшники уже решают кадровые вопросы! Врачи как работали так и работают!



    А Амуринфе далеко было иттить, чтобы выяснить правду? Так что ли получается?



    А зачем? Проще же выдать "горячие" новости, не заморачиваясь проверкой фактов!

  • Мазепа

    Мазепа
    15 минут назад

    Ура и у нас классику вспомнили- "Мертвые души".

  • Мазепа

    Мазепа
    10 минут назад

    Обычное дело в больницах Амурской области, всё просто- поступает больной, ему выписывают лекарства и лечение начинается, лекарства персональные в зависимости от заболевания, все выписано, в ходе лечения больной умирает, назначенное лекарство куда девать? оно было выписано и проведено по всем бумагам на "Петрова" и "Сидорову" оно не подойдет. Обратно лекарство ни кто не будет сдавать, так что продолжаем лечить мертвые души. Это Россия, тут всё просто и понятно.

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