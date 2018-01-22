За «лечение» покойников уволили врачей Мазановской больницы

Скандал разгорается в Мазановском районе. В районной больнице некоторых пациентов лечили после их смерти. Приписки делали, чтобы получить компенсацию от страховщиков – такое «творчество» не оценили в прокуратуре, и теперь медики рискуют оказаться тюрьме. Уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУЗ АО «Мазановская больница» правоохранители возбудили 15 января.

«Внесены фиктивные записи о лечении 24 больных. Трое людей на момент оказания этой якобы помощи значились в органе ЗАГС как умершие», – заявил прокурор Мазановского района Приамурья Максим Енишевский.

В прокуратуре считают, что приписки делались с единственной целью: показать, что больницы действительно нужны пациентам и финансирование на будущий год не сократили.

Данные на покойников исправно отправляли в страховые компании, а те выплачивали деньги. Все выяснилось тогда, когда страховщики заметили, что некоторые пациенты слишком часто болеют.

Теперь врачам грозит суд и, возможно, тюрьма. Максимальная санкция по статье «Мошенничество в сфере страхования» – арест на срок до четырех месяцев.

В амурском минздраве сообщили, что некоторых врачей, вовлеченных в аферу, не дожидаясь решения суда, уже уволили.