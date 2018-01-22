В Благовещенске на место гибели мальчика в ДТП несут цветы

Мальчика перевозили без использования автокресла, он был пристегнут обычным ремнем безопасности с адаптером.

В настоящее время по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Момент ДТП попал на видео. Полиция просит откликнуться очевидцев по телефонам: 8 (4162) 59-42-45, 59-44-56, 59-40-24, 59-40-59.