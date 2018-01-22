В Благовещенске на место гибели мальчика в ДТП несут цветы
Жители Благовещенска принесли цветы и игрушки туда, где 18 января погиб в ДТП мальчик 2013 года рождения. Ребенок находился в одной из легковых машин, попавших в аварию на пересечении улиц Театральной и Зейской.
Мальчика перевозили без использования автокресла, он был пристегнут обычным ремнем безопасности с адаптером.
В настоящее время по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Момент ДТП попал на видео. Полиция просит откликнуться очевидцев по телефонам: 8 (4162) 59-42-45, 59-44-56, 59-40-24, 59-40-59.
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