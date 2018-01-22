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сегодня, 11:19 0

В Благовещенске на место гибели мальчика в ДТП несут цветы

В Благовещенске на место гибели мальчика в ДТП несут цветы

Жители Благовещенска принесли цветы и игрушки туда, где 18 января погиб в ДТП мальчик 2013 года рождения. Ребенок находился в одной из легковых машин, попавших в аварию на пересечении улиц Театральной и Зейской.

Мальчика перевозили без использования автокресла, он был пристегнут обычным ремнем безопасности с адаптером.

В настоящее время по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Момент ДТП попал на видео. Полиция просит откликнуться очевидцев по телефонам: 8 (4162) 59-42-45, 59-44-56, 59-40-24, 59-40-59.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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