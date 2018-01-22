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22января
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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: поддержка предпринимательства

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: поддержка предпринимательства

В дневном эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» днем 22 января ведущие Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов поговорят о поддержке предпринимательства в Приамурье с начальником отдела предпринимательства и конкуренции министерства ВЭСТиП Амурской области Татьяной Кочергиной.

В вечернем «Эхе» в эфир снова выйдет программа «Семейные разборки». Тема выпуска: «Неразлучники, или Вместе 25 часов в сутки».

Ведущие Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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