В Свободном продают «роба»

На сайте объявлений появилась информации о продаже раба в Свободном. Правда, объявление было подано с орфографическими ошибками и полным игнорированием знаков препинания. Автор объявления оценил предлагаемый «товар» в 10 тысяч рублей.

«Продам роба много курить работает в такси "****" маленького роста умеет почти все ему 49 лет в самом расвете сил» – было опубликовано на сайте (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.).

К объявлению прилагались номер телефона и фотография спящего мужчины. Корреспондент ИА «Амур.инфо» позвонил по указанному номеру, трубку взяла женщина и пояснила, что объявление с ее телефона сделал сын. Других подробностей – шутка это или серьезная информация – она не дала.