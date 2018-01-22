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22января
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сегодня, 10:18 3

В Свободном продают «роба»

В Свободном продают «роба»

На сайте объявлений появилась информации о продаже раба в Свободном. Правда, объявление было подано с орфографическими ошибками и полным игнорированием знаков препинания. Автор объявления оценил предлагаемый «товар» в 10 тысяч рублей.

«Продам роба много курить работает в такси "****" маленького роста умеет почти все ему 49 лет в самом расвете сил» – было опубликовано на сайте (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.).

К объявлению прилагались номер телефона и фотография спящего мужчины. Корреспондент ИА «Амур.инфо» позвонил по указанному номеру, трубку взяла женщина и пояснила, что объявление с ее телефона сделал сын. Других подробностей – шутка это или серьезная информация – она не дала.

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#интернет #Свободный #торговля

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Шедеврально

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    а вот за "такое", пусть даже это и шутка, я бы на месте МВД не только затаскал по следователям, но и нашел бы кучу поводов, что бы штрафануть и даже посадить в ИВС.

  • Мазепа

    Мазепа
    4 минуты назад

    Ха Ха, кого бы ты затаскал - Алекс 3, изучай нормативку и законы, не говоря про ИВС, туда сейчас преступников не берут, а ты туда человека посадить хотел. Как будто следствию заняться не чем, как всякое г.....но разбирать.

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