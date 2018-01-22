Амурчанкам помогут оформить выплаты на детей

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Пенсионный фонд и социальные службы помогут амурчанкам в сборе необходимых документов на получение ежемесячной выплаты. Рассчитывать на них могут только нуждающиеся семьи.

К заявлению на выплату необходимо прикрепить только личные документы – справки с места работы, учебы детей, сведения из военкомата и другие. Остальные сведения о получаемых пособиях, мерах соцподдержки, больничных листах и так далее ведомства будут запрашивать друг у друга. Об этом на совместном совещании в амурском отделении Пенсионного фонда договорились сотрудники министерства социальной защиты населения, Фонда социального страхования и управления занятости населения.

Вся необходимая информация будет приходить в течение 5 дней. Это позволит избежать очередей и ускорить процедуру назначения. Однако принести эти справки граждане могут и самостоятельно.

За средствами за первого ребенка, рожденного с 1 января 2018 года, амурчанки обращаются в управления соцзащиты, за второго ребенка, также рожденного с 1 января 2018 года – в Пенсионный фонд.

Пенсионный фонд производит выплаты нуждающимся семьям только за второго ребенка, который родится или будет усыновлен с 1 января 2018 года. Размер выплаты в Амурской области сумма составляет 11 979 рублей – это размер прожиточного минимума на ребёнка за II квартал 2017 года. Претендовать на выплату смогут амурские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 18 276 рублей – это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квартал 2017 г. в нашем регионе. К примеру, на семью из четырех человек общий доход не должен быть больше 73 104 рублей.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и другое. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал, находится на полном государственном обеспечении, или если в отношение этого ребенка мама лишена родительских прав.

«Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 6 месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее 6 месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления», – рассказали в пресс-службе амурского отделения Пенсионного фонда.

Первый период выплат рассчитан на год, поэтому после амурчанкам снова придется подать заявление. Рассчитана ежемесячная выплата на 1,5 года. Если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года, выплаты прекращаются.

Заявление можно подать в клиентских службах ПФР или Многофункциональных центрах. На рассмотрение заявления и выдачу сертификата закон отводит Пенсионному фонду 1 месяц. Средства будут перечислены не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема заявления. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации, а сумма капитала будет уменьшаться.

Получить дополнительные консультации по вопросам федерального маткапитала и выплат из него можно по номеру горячей линии – 8(4162) 202-319.