В Благовещенске собирают подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Михайлова

Фото пресс-службы Владимира Михайлова

18 марта состоятся выборы президента России. В Приамурье ведется сбор подписей в поддержку кандидата-самовыдвиженца Владимира Михайлова. Цель – собрать по России не менее 300 тысяч подписей.

Владимир Михайлов – заслуженный изобретатель Российской Федерации, промышленник, депутат Костромской областной Думы, сообщает пресс-служба кандидата.

21 января представители штаба собирали подписи и распространяли агитматериалы с информацией о кандидате на площади имени Ленина.

Такая же работа шла в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Амурской.

Подписные листы необходимо сдать в Центральную избирательную комиссию до 18:00 31 января. После этого у ЦИК будет 10 дней на проверку подписей, затем должны последовать регистрация кандидатов в президенты либо мотивированный отказ в ней.

Как сообщало Амур.инфо, также в Приамурье ведется сбор подписей в поддержку действующего главы государства Владимира Путина, председателя ЦК КПКР Максима Сурайкина и председателя федерального политкомитета партии «Яблоко» Григория Явлинского.