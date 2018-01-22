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В Благовещенске собирают подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Михайлова

В Благовещенске собирают подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Михайлова
Фото пресс-службы Владимира Михайлова

18 марта состоятся выборы президента России. В Приамурье ведется сбор подписей в поддержку кандидата-самовыдвиженца Владимира Михайлова. Цель – собрать по России не менее 300 тысяч подписей.

Владимир Михайлов – заслуженный изобретатель Российской Федерации, промышленник, депутат Костромской областной Думы, сообщает пресс-служба кандидата.

21 января представители штаба собирали подписи и распространяли агитматериалы с информацией о кандидате на площади имени Ленина.

Такая же работа шла в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Амурской.

Подписные листы необходимо сдать в Центральную избирательную комиссию до 18:00 31 января. После этого у ЦИК будет 10 дней на проверку подписей, затем должны последовать регистрация кандидатов в президенты либо мотивированный отказ в ней.

Как сообщало Амур.инфо, также в Приамурье ведется сбор подписей в поддержку действующего главы государства Владимира Путина, председателя ЦК КПКР Максима Сурайкина и председателя федерального политкомитета партии «Яблоко» Григория Явлинского.

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#выборы

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Интересно, а почему не пошли тем же путём, что и сборщики подписей за Путина? Административный ресурс не тот?

  • vitl33

    vitl33
    4 часа назад

    За Михайлова на улице в холоде собирают подписи, а за дядю Вову в торговых центрах, в тепле...Демократия в чистом виде!

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    4 часа назад

    Предлагаю голосовать за Стаса Михайлова. Этот так в Кремле запоет, заслушаешься.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Михайлова в президенты!? Тысячу раз "ЗА"! Где подписать? Как там у него:

    Самый лучший день,

    заходил вчера,

    утром ехать лень,

    пропил до утра,

    но пришла пора......

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Нагиева в президенты!!!!

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Зевнул. В утиль. Дабы под ногами не путался.

  • Odissey

    Odissey
    2 часа назад

    Самый лучший день? Это ж Лепс. Лепса - в президенты!

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