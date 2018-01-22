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22января
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В Тындинском районе в ДТП погиб водитель «Лады»

В Тындинском районе в ДТП погиб водитель «Лады»
Фото: instagram.com/blag_dtp

20 января в Тындинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Здесь опрокинулся отечественный автомобиль «Лада». Водитель машины погиб, пассажирка получила травмы.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, авария случилась в дневное время. Водитель «Лады» 1978 года рождения не справился с управлением, машина съехала с трассы и опрокинулась. В результате ДТП рулевой погиб на месте, его пассажирка 1972 года рождения с травмами была доставлена в больницу.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

Просмотров всего: 1611

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    Тысячи людей гибнут на дорогах. К чему эта новость вообще тут? Еще и с фото. Писать не о чем больше?

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Baska

    Тысячи людей гибнут на дорогах. К чему эта новость вообще тут? Еще и с фото. Писать не о чем больше?



    Чтобы знали, чем заканчивается безалаберность на дороге!



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