В Тындинском районе в ДТП погиб водитель «Лады»

Фото: instagram.com/blag_dtp

20 января в Тындинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Здесь опрокинулся отечественный автомобиль «Лада». Водитель машины погиб, пассажирка получила травмы.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, авария случилась в дневное время. Водитель «Лады» 1978 года рождения не справился с управлением, машина съехала с трассы и опрокинулась. В результате ДТП рулевой погиб на месте, его пассажирка 1972 года рождения с травмами была доставлена в больницу.

По факту случившегося полиция проводит проверку.