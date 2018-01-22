В Тындинском районе в ДТП погиб водитель «Лады»
20 января в Тындинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Здесь опрокинулся отечественный автомобиль «Лада». Водитель машины погиб, пассажирка получила травмы.
Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, авария случилась в дневное время. Водитель «Лады» 1978 года рождения не справился с управлением, машина съехала с трассы и опрокинулась. В результате ДТП рулевой погиб на месте, его пассажирка 1972 года рождения с травмами была доставлена в больницу.
По факту случившегося полиция проводит проверку.
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