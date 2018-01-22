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сегодня, 09:15 1

Мороз, осадков не будет: прогноз погоды в Амурской области на 22 января

Мороз, осадков не будет: прогноз погоды в Амурской области на 22 января
Фото: aroundpet.ru

22 января, в понедельник, в Амурской области осадков не ожидается. Скорость западного, северо-западного ветра составляет 2-7 метров в секунду. Уличные термометры покажут 22-27 градусов ниже нуля, на севере – до 30. На автодорогах снежный накат.

В Благовещенске сегодня ясно. Ветер дует с запада, северо-запада со скоростью до 7 метров в секунду. Температура в течение дня составит 22-24 градуса ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Lady G

    Lady G
    3 часа назад

    какой Котя - прелесть!)))

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