На бутылках со спиртным предлагают печатать страшные истории: обзор прессы

Фото: polit.ru

Более 300 автомобилей Лада въехали на Кубу; прошение о помиловании бывшего бухгалтера Освенцима отклонено; в Красноярске продают марку за 3 миллиона. О чем еще пишут газеты, рассказывает автор обзора прессы, ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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О чем интересном пишут в «Российской газете»? Я заинтересовался публикацией о том, что Конституционный суд ФРГ отклонил прошение о помиловании Оскара Гренинга, служившего бухгалтером в Освенциме. 96-летнего душегуба (в его обязанности входила сортировка ценных вещей заключенных) в конце концов отправили за решетку. Жаль, правда, что условия содержания будут гуманными: отдельная большая камера выглядит комфортнее, чем номер в хорошем отеле. То есть своих там по-прежнему не сдают.

Также в номере

Еще пишут, что «АвтоВАЗ» поставил на Кубу партию автомобилей Lada. Грузовое судно с 344 машинами LadaVesta и LadaLargusCross прибыло в Гавану. Сколько пароходов отправят с запчастями (надо же как-то будет ремонтировать машины), не говорится. Автомобили окрашены в яркий желто-оранжевый цвет, хотя, по логике вещей, чтобы кубинцы знали, откуда им такое счастье, машины нужно было выкрасить в российский триколор.

Попутно вы прочтете, что через несколько лет энергия ветра и солнца будет дешевле, чем любая, полученная от нефти и газа. Единственное, что для этого необходимо – это чтобы ветер дул, а солнце светило.

Летят утки

В «Известиях» прочёл о том, что депутат Госдумы Милонов придумал, как можно заставить россиян меньше пить. Политик предложил печатать на бутылках со спиртным фотографии пораженных органов и трагические истории людей. Изображения должны занимать не менее 70 % лицевой части бутылки. «За две недели к нам пришло порядка 2,5 тысячи обращений от граждан, в которых они поддерживают эту инициативу, хотя никакие опросы мы не делали, – отметил один из инициаторов проекта Султан Хамзаев. – Просто люди нам пишут, что тема правильная».

О картинках с разложившейся печенью я вам на прошлой неделе уже рассказывал. Но чтобы еще печатали рассказы! На такую идею способен только депутат Госдумы. Интересно, кто эти рассказы будет писать и предусмотрен ли за них приличный гонорар. Опять же, если будут печататься разные рассказы, то придется покупать больше бутылок, чтобы прочесть их все. А если эти рассказы будут с продолжением… И чтобы прервать движение в этом направлении моих фантазий, перехожу к другому изданию.

Не пропусти

На очереди «Тихоокеанское обозрение», где я прочел о том, что во Владивостоке установили памятник Штирлицу. Герой произведений писателя Юлиана Семенова разведчик Отто фон Штирлиц, в то время, когда еще был Максимом Исаевым, некоторое время жил во Владивостоке, о чем рассказано в романе «Пароль не нужен».

Еще здесь весьма симпатичная заметка о том, как дикая лиса съела весь улов рыбака во Владивостоке. Хитрющая Патрикеевна подошла к мужчине, который таскал из лунки рыбку, и стала ждать, пока тот поделится уловом. Мужчина оказался сердобольным, даже и не подумал об использовании лисьего хвоста на воротник шубы жены, а просто отдал рыжей всю добычу.

Очень интересно

Далее информация из «Панорамы», которая будет интересна коллекционерам чего ни попадя. В Красноярске на аукционе выставлена марка, которую оценили в три миллиона рублей. Она была выпущена в Российской империи в 1914 году. В заметке подчеркивается легальность приобретения продавцом средства почтовой оплаты. А еще пишут, что марка хранится в сейфе одного из красноярских банков. Так что, мол, не надо лазить в квартиру в отсутствие владельца.

На посошок

«Комсомольская правда». Здесь о том, что одна из самых ярких звезд Голливуда Дженифер Лопес (напомню, нижняя часть спины которой застрахована на миллион долларов), поддержала бренд Гуччи и явила себя миру в носках авторской работы стоимостью 1 340 долларов. Правда, на ней был и свитерок, и юбочка, но акцент был сделан на носках. Именно на носках. За 1 340 долларов. Это примерно 75 тысяч рублей.

А еще пишут, что посол США в России Джон Хантсман окунулся на Крещение в прорубь, чтобы лучше понять Россию. Окунуться в прорубь – это мало. Надо еще научиться бренькать на балалайке и закусывать водку соленым огурцом. А в прорубь окунуться – много ли ума надо?

На том и прощаюсь с вами.