Минстрой установил норматив средней рыночной стоимости жилья для Приамурья

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Норматив средней рыночной стоимости жилья для Амурской области утвердили на уровне 42 847 рублей. По Дальнему Востоку самый высокий норматив в Сахалинской области – 59 388 рублей, самый низкий в Еврейской автономии – 34 714 рублей. Сахалин по стоимости жилья вошел в пятерку регионов России с самыми высокими ценами на квартиры.

Размер средней рыночной стоимости квадрата жилья применяют для расчета размеров социальных выплат гражданам, которым субсидии на приобретение жилья предоставляются за счет средств федерального бюджета.

В России цена квадратного метра установлена на первое полугодие 2018 года в размере 37 848 рублей. Стоимость утверждается раз в полгода. Так, во втором полугодии 2017 года она была на 472 рубля выше. До сих пор норматив лишь повышался – в среднем на 4 % в год.

«Снизились цены и на первичном, и на вторичном рынке жилья, так что в снижении норматива логика есть», – отмечает преподаватель кафедры управления недвижимостью и проблем землепользования Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Наталья Рогожина.

Среди регионов России самыми дорогими по недвижимости стали Москва со стоимостью квадратного метра 91 670 рублей, Санкт-Петербург с ценой 63 416 рублей. Самые низкие цены в Республиках Адыгея (26 490), Калмыкия (26 851), Ингушетия (27 248) и в Ставропольском крае (27 584).