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22января
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сегодня, 08:01 3

Минстрой установил норматив средней рыночной стоимости жилья для Приамурья

Минстрой установил норматив средней рыночной стоимости жилья для Приамурья
Фото: 111bashni.ru

Минстрой России установил нормативы средней рыночной стоимости жилья для всех регионов России. В среднем показатель понизился на 470 рублей. Это произошло впервые за последние 9 лет. Приказ ведомства опубликовала «Российская газета».

Норматив средней рыночной стоимости жилья для Амурской области утвердили на уровне 42 847 рублей. По Дальнему Востоку самый высокий норматив в Сахалинской области – 59 388 рублей, самый низкий в Еврейской автономии – 34 714 рублей. Сахалин по стоимости жилья вошел в пятерку регионов России с самыми высокими ценами на квартиры.

Размер средней рыночной стоимости квадрата жилья применяют для расчета размеров социальных выплат гражданам, которым субсидии на приобретение жилья предоставляются за счет средств федерального бюджета.

В России цена квадратного метра установлена на первое полугодие 2018 года в размере 37 848 рублей. Стоимость утверждается раз в полгода. Так, во втором полугодии 2017 года она была на 472 рубля выше. До сих пор норматив лишь повышался – в среднем на 4 % в год.

«Снизились цены и на первичном, и на вторичном рынке жилья, так что в снижении норматива логика есть», – отмечает преподаватель кафедры управления недвижимостью и проблем землепользования Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Наталья Рогожина.

Среди регионов России самыми дорогими по недвижимости стали Москва со стоимостью квадратного метра 91 670 рублей, Санкт-Петербург с ценой 63 416 рублей. Самые низкие цены в Республиках Адыгея (26 490), Калмыкия (26 851), Ингушетия (27 248) и в Ставропольском крае (27 584).

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#закон #соцзащита #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    простой человек никогда квартиру не купит

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    4 часа назад

    Простые люди берут ипотеки и живут в нищите,с зарплатой в 20 тысяч, от бешеных выплат, зато с квартирой. Россия, одним словом.

  • Рамзай

    Рамзай
    2 часа назад

    Не понятки, вообще-то? Минстрой установил нормативы средней рыночной стоимости жилья. Какие меры принимаются чиновниками, когда эта стоимость "времянки" превышает этот средний норматив. И почему бы не купить жилье у жителей, которые в силу своего возраста и здоровья хотят покинуть Север. Но их квартиры никто не покупает по установленному норативу, а по очень заниженному нормативу. Хотя квартиры в капитальном исполнении, в центре горпода. Не нужен автобус, который прекращает свою работу после 20 час. Д/сады, школы рядом с домом. Нет будем строить картонные коробки за сумасшедшие деньги, которые разваливаются: ул. Кольцевая, 7 и В-Набережная, 43.

    Умом Россию не понять! И почему прокурору города купили квартиру у зам главы администрации за 3,8 млн. руб. А как нормативы? Прокурора не касаются?

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