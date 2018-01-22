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22января
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сегодня, 07:36 6

Стало известно, кто из российских фигуристов поедет на Олимпиаду

Стало известно, кто из российских фигуристов поедет на Олимпиаду
Фото: chto-proishodit.ru

Экспертная группа российских специалистов определила список фигуристов, которые поедут на Олимпиаду в Пхёнчхане. Решение приняли на основании результатов чемпионата России, прошедшего в конце декабря прошлого года в Санкт-Петербурге, а также чемпионата Европы, сообщает «Коммерсант».

На Олимпийских играх женскую команду России представят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в мужском одиночном катании выступят Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. В турнире спортивных пар будут бороться за награды Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт, а в танцах – Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.

«Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов. Это подтвердил чемпионат Европы, на котором наши спортсмены выступили достойно. Можно просто порадоваться – фигурное катание на Олимпиаде будет просто "ух"», – сказал ТАСС вице-премьер России Виталий Мутко.

Соревновательная часть чемпионата Европы, проходившего в Москве, завершилась 21 января. Российские спортсмены выступили на нем более чем достойно. Алина Загитова стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании, второе место заняла двукратная чемпионка континента Евгения Медведева. Четвертый результат показала Мария Сотскова. В танцевальном турнире российский дуэт Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев занял второе место, а Александра Степанова и Иван Букин – третье. В парном катании российские пары заняли весь пьедестал почета. В состязании мужчин-одиночников Дмитрий Алиев занял второе место, Михаил Коляда – третье.

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#Олимпиада #спорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    если ВАДА разрешит

  • Nabivachev

    Nabivachev
    4 часа назад

    Алиев вообще отжог, выпрыгнув из ниоткуда. Даже я впечатлился. Если будет кататься как на чемпионате Европы, может даже в пятерку попасть. Что для российского мужского катания будет неплохо.

  • надежда2015

    надежда2015
    3 часа назад

    Ну раздражает уже эта говорильня об ОЛИМПИЙСКОЙ КОМАНДЕ РОССИИ. НЕТ ТАКОЙ КОМАНДЫ НИ В КАКОМ ВИДЕ СПОРТА. Есть квоты на определенное количество участников из РФ по видам спорта И ВСЁ!

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее

    в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.

    На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки

    всех допущеных к ОИ российских спортсменов нанесен логотип

    OAR - Olympic Athlete from Russia.

  • надежда2015

    надежда2015
    2 часа назад

    V.M.

    Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее

    в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.

    На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки

    всех допущеных к ОИ российских спортсменов нанесен логотип

    OAR - Olympic Athlete from Russia.



    И что? Ещё раз повторю - НЕТ И НЕ БУДЕТ РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ, будет группа спортсменов из России, ОТКАЗАВШИХСЯ от флага и гимна и России. Сколько можно паразитировать на славе бывших ОЛИМПИЙСКИХ КОМАНД, которые представляли и пропагандировали достижения спорта СВОЕЙ СТРАНЫ? Эти представляют только свои личные достижения с целью впоследствии заработать как можно бабла. Впрочем, всё, больше не дискутирую - бесполезно.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    И ничего. Имеете право на свое мнение и отношение к ОИ 2018.

    А я с удовольствием буду смотреть на выступления наших прекрасных

    фигуристов и надеюсь на их победы.

    И за хоккеистов буду болеть.

    А будут победы у наших олимпийцев в других видах спорта- конькобежцев,

    лыжников, биатлонистов, тоже буду рада.

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