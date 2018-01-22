Стало известно, кто из российских фигуристов поедет на Олимпиаду

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На Олимпийских играх женскую команду России представят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в мужском одиночном катании выступят Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. В турнире спортивных пар будут бороться за награды Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт, а в танцах – Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.

«Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов. Это подтвердил чемпионат Европы, на котором наши спортсмены выступили достойно. Можно просто порадоваться – фигурное катание на Олимпиаде будет просто "ух"», – сказал ТАСС вице-премьер России Виталий Мутко.

Соревновательная часть чемпионата Европы, проходившего в Москве, завершилась 21 января. Российские спортсмены выступили на нем более чем достойно. Алина Загитова стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании, второе место заняла двукратная чемпионка континента Евгения Медведева. Четвертый результат показала Мария Сотскова. В танцевальном турнире российский дуэт Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев занял второе место, а Александра Степанова и Иван Букин – третье. В парном катании российские пары заняли весь пьедестал почета. В состязании мужчин-одиночников Дмитрий Алиев занял второе место, Михаил Коляда – третье.