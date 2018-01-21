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21 января 2018, 20:12 1

Белогорских младшеклассников из-за морозов переводят на дистанционное обучение

Белогорских младшеклассников из-за морозов переводят на дистанционное обучение
Фото: news.rambler.ru

Ученики начальных классов Белогорска, обучающиеся в первую смену, 22 и 23 января не пойдут в школу. Их освободили от учебного процесса. Решение принято главой Белогорска в связи с прогнозируемыми морозами.

Как рассказала замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова, временное прекращение занятий в образовательных учреждениях коснется около двух тысяч школьников. Для обеспечения непрерывности учебного процесса все они переводятся в ближайшее время на дистанционное обучение. Домашние задания начальная школа получит через «дневник.ру».

Ранее сообщалось, что, по данным Амурского ЦГМС, до 25 января на территории Амурской области ожидается усиление морозов. В этот период возрастает риск возникновения аварийных ситуаций. Управление по делам ГО и ЧС призывает белогорцев соблюдать меры личной безопасности, в случае нештатных ситуаций необходимо звонить на телефон оперативного дежурного 2-18-44, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#дети #погода #школа

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