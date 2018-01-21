Известный российский фотограф проведет мастер-класс для юных благовещенцев

В Благовещенске запускается новый проект в рамках всероссийского движения «Поколение М». Первым мероприятием, которое пройдет на следующей неделе, станет бесплатный мастер-класс от российского фотографа Ирины Калашниковой, внештатного корреспондента МИА «Россия Сегодня» в Париже и французского агентства «Сипа Пресс».

«Поколение М» – это творческий благотворительный проект для детей и подростков. Частью всероссийского творческого движения может стать любой. На сайте и в сообществах проекта в социальных сетях помогают собрать деньги на помощь тяжелобольным детям. В творческую группу движения входят такие известные люди, как Борис Грачевский, Арина Шарапова, Полина Гагарина, Вячаслав Зайцев, Александр Адабашьян, Елена Пинджоян и другие.

В рамках этого проекта организаторы проводят различные мастер-классы. Их можно увидеть на сайте или побывать на них самому. 27 января в Благовещенске пройдет мастер-класс для детей и подростков, увлекающихся фотографией. Российский фотограф Ирина Калашникова будет работать в городе один день – на базе медиашколы «Плей».

Ребят от 11 до 18 лет ждет лекция, портфолио-ревью и практическое занятие. На практику участники должны будут принести свои работы. Лучшие фото, отобранные в ходе мастер-класса, будут представлены на сайте, который доступен для российской и зарубежной аудитории. Необходима предварительная запись. Телефон: 555-660.