Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: руководитель добровольческого отряда АмГУ

В понедельник, 22 января, в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» поговорят о том, каким будет Uод добровольца (волонтёра) в Приамурье. Гость: руководитель добровольческого отряда АмГУ «Команда А» Анна Серова.

Ведущие: Екатерина Кузьмина и Татьяна Удалова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.