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21 января 2018, 16:56 1

В Экимчане разлившийся ключ сковал льдом улицы

В Экимчане разлившийся ключ сковал льдом улицы

Жители поселка Экимчан делятся фотографиями подтопленных улиц. Ключ Покровский разлился и сковал льдом дороги, мост и часть дворовых территорий. В прошлом году, по словам людей, зимой наблюдалась такая же картина.

На фотографиях, оказавшихся в распоряжении редакции Амур.инфо, запечатлена улица Строительная. Автор снимков рассказал, что вода уже начала заходить во дворы жилых домов.

В администрации поселка пояснили, что такое происходит второй год подряд. Люди винят в этом золотодобытчиков, из-за деятельности которых летом в Экимчане прорвало искусственную дамбу и подтопило поселок.

«И летом, и зимой вот так разливается наш ключ Покровский. Мы ничего сделать не можем, к сожалению, потому что у нас нет рычагов воздействия на золотодобывающую организацию», – добавили в администрации.

Связаться с компанией, моющей золото вблизи Экимчана, пока не удалось.

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#природа #происшествия

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    Да лаадно?.. О власть ноги вытирают, все, типа, не приделах.

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