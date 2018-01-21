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21 января 2018, 17:56 1

Днем от 25 до 35 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 22 января

Днем от 25 до 35 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 22 января
Фото: WallBox.ru

В Амурской области 22 января будет преимущественно малооблачно, без осадков. Местами ожидается морозный туман. Ветер будет дуть с северо-запада, запада со скоростью 1-6 метров в секунду, ночью в отдельных северных районах он усилится до 10 метров в секунду, днем – до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит 35…40 градусов мороза, местами около минус 45. Днем за окном будет 25…30 градусов ниже нуля, местами по северу около минус 35 градусов.

В Благовещенске в этот день будет ясно, без осадков. Западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Термометры ночью покажут 33…35 градусов мороза, днем – минус 23…25, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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