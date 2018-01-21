Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22января
Предыдущая новость Следующая новость
21 января 2018, 15:00 5

В России на повышение зарплат бюджетникам направят почти 15 миллиардов рублей

В России на повышение зарплат бюджетникам направят почти 15 миллиардов рублей
Фото: 2017god.com

Правительство РФ поддержало выделение 14,5 миллиарда рублей в 2018 году на повышение заработных плат бюджетникам. Указ о повышении зарплат дипломатическим работникам, государственным служащим и сотрудникам сферы юстиции был подписан президентом ранее. Размер окладов перечисленных специалистов должен быть повышен на 4 процента.

Как пишет «Российская газета», с 1 января размер месячных окладов должен вырасти у дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов – представительств МИД РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами. Повышение предусмотрено для федеральных государственных гражданских служащих, в том числе в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции.

Просмотров всего: 756

#российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    10 часов назад

    Это как двух полковников арестовать? Суммы сопоставимы.

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    6 часов назад

    Достали эти бюджетники. А остальные что не люди. По развалили всё. Бюджетники у нас врачи так называемые, Учителя и стадо депутатов. А остальные ОАО или просто наёмники. Им, что не надо.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    5 часов назад

    Рядовые бюджетники будут лапу сосать дальше.

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    подачка перед выборами

  • Тахографист

    Тахографист
    4 часа назад

    Даёшь каждому по 500 рэ от вождя

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

Сельским школам в Приамурье выделили 11 миллионов рублей на ремонт
Общество 7

В России хотят увеличить штрафы за езду на автомобиле без полиса ОСАГО
Власть 11

В России иностранным агентом могут признать за репост
Власть 8

Прием окончен: в ЦИК по президентской кампании поступило 70 уведомлений о выдвижении