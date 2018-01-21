В России на повышение зарплат бюджетникам направят почти 15 миллиардов рублей
Правительство РФ поддержало выделение 14,5 миллиарда рублей в 2018 году на повышение заработных плат бюджетникам. Указ о повышении зарплат дипломатическим работникам, государственным служащим и сотрудникам сферы юстиции был подписан президентом ранее. Размер окладов перечисленных специалистов должен быть повышен на 4 процента.
Как пишет «Российская газета», с 1 января размер месячных окладов должен вырасти у дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов – представительств МИД РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами. Повышение предусмотрено для федеральных государственных гражданских служащих, в том числе в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции.
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