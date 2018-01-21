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21 января 2018, 14:29 1

Уличные термометры тындинцев показали минус 50 градусов

Уличные термометры тындинцев показали минус 50 градусов

Житель Тынды поделился фотографией своего уличного термометра, который показал минус 50 градусов. Фотография быстро разлетелась по соцсетям. Но другие тындинцы начали сомневаться в точности этих данных, предположив, что градусник показал неверную температуру.

В Амурском гидрометцентре также сообщили, что, скорее всего, термометр сломан. Такая низкая температура этой ночью и утром не зафиксирована ни в одном районе Приамурья. А конкретно в Тынде в ночные часы было минус 41. Таковы официальные данные с метеостанции.

Как сообщало Амур.инфо, в эти выходные в регион пришло похолодание. Особенно сильно морозы будут ощущаться 21-25 января. На юге и в центре области днем температура составит минус 25...30 градусов, а ночью столбик термометра опустится до минус 42. В северных районах температура ночью достигнет 42...47 градусов ниже нуля, днем – минус 30...35, местами при прояснении – минус 24....29.

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#погода #Тында

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад



    вот де прохладно...

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