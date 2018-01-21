Уличные термометры тындинцев показали минус 50 градусов

Житель Тынды поделился фотографией своего уличного термометра, который показал минус 50 градусов. Фотография быстро разлетелась по соцсетям. Но другие тындинцы начали сомневаться в точности этих данных, предположив, что градусник показал неверную температуру.

В Амурском гидрометцентре также сообщили, что, скорее всего, термометр сломан. Такая низкая температура этой ночью и утром не зафиксирована ни в одном районе Приамурья. А конкретно в Тынде в ночные часы было минус 41. Таковы официальные данные с метеостанции.

Как сообщало Амур.инфо, в эти выходные в регион пришло похолодание. Особенно сильно морозы будут ощущаться 21-25 января. На юге и в центре области днем температура составит минус 25...30 градусов, а ночью столбик термометра опустится до минус 42. В северных районах температура ночью достигнет 42...47 градусов ниже нуля, днем – минус 30...35, местами при прояснении – минус 24....29.