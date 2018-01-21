Амурчанин может лишиться свободы на 10 лет из-за конопли

В Константиновском районе полицейским поступила оперативная информация о том, что в одном из сёл амурчанин занимается сбором дикорастущей конопли. В ходе обыска в надворных постройках на территории усадьбы стражи правопорядка обнаружили и изъяли пакет с марихуаной весом свыше 350 граммов, что является крупным размером.

Выяснилось, что наркотик принадлежал жителю областного центра 1980 года рождения. Мужчина находился в гостях у родственников. Он пояснил, что наркотическое средство намеревался использовать для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершённые в крупном размере». За это мужчине грозит лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает амурское управление МВД.