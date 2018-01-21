Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21января
Предыдущая новость
сегодня, 12:57 2

Амурчанин может лишиться свободы на 10 лет из-за конопли

Амурчанин может лишиться свободы на 10 лет из-за конопли

В Константиновском районе полицейским поступила оперативная информация о том, что в одном из сёл амурчанин занимается сбором дикорастущей конопли. В ходе обыска в надворных постройках на территории усадьбы стражи правопорядка обнаружили и изъяли пакет с марихуаной весом свыше 350 граммов, что является крупным размером.

Выяснилось, что наркотик принадлежал жителю областного центра 1980 года рождения. Мужчина находился в гостях у родственников. Он пояснил, что наркотическое средство намеревался использовать для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершённые в крупном размере». За это мужчине грозит лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 212

#закон #криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • lev4ik

    lev4ik
    59 минут назад

    Я бы сказал-"должен". Реально,конечно,будет меньше.

  • Touareg

    Touareg
    33 минуты назад

    Избиение людей из уголовного преступления переводят в разряд административных, зато за собирание травы садят в тюрьму, будто кому-то от этого есть какой-то вред. Вот это маразм российский.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 30

В конноспортивном клубе «Аллюр» огонь уничтожил все запасы сена (фото, видео)
Происшествия 43

Очевидцы сообщают о пожаре на территории загородного клуба в Белогорье
Происшествия 3

В Зее восстановили подачу воды в дома микрорайона Светлый

вчера, 16:32
Происшествия

В Свободном пожар оставил без крыши над головой семью из трех человек