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21января
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сегодня, 11:22 9

В Благовещенске водитель перепутал направления на улице с односторонним движением

В Благовещенске водитель перепутал направления на улице с односторонним движением

Благовещенец прислал в редакцию Амур.инфо запись со своего видеорегистратора. На нем запечатлен нарушитель Правил дорожного движения. Водитель иномарки въехал на дорогу с односторонним движением и начал перемещаться не в том направлении, которое указано на дорожном знаке.

Видео снято в переулке Волошина. Там двигаться, согласно ПДД, можно только в одном направлении – от улицы 50-летия Октября в сторону Пионерской. Но водитель Toyota Sprinter Carib по неизвестным причинам соблюдать правила не стал и поехал в другую сторону.

Просмотров всего: 1358

#транспорт

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Старлей

    Старлей
    2 часа назад

    На Волошина часто так ездят. Лень объезжать вокруг квартала, крадется потихонечку, прижимаясь к припаркованным авто.

  • Одногруппник

    Одногруппник
    1 час назад

    Новость бомба!!! Амур инфо в своём стиле!!! Вы ещё напишите про каждого пешехода, который нарушил ПДД за истёкшие сутки, по данным ГИБДД их человек 5-80 набирается, как раз 80 статей и работать не нужно!!!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Стукачи. Баба руководит мужиком.

  • yurkakent

    yurkakent
    1 час назад

    Одногруппник +

  • тт

    тт
    1 час назад

    TуманСтукачи. Баба руководит мужиком.


    Баба-не баба, может чаще будут штрафовать, реже будет желание нарушать даже по мелочи и порядка тогда больше станет. Короли жизни, правила не для них писаны.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Где хочу, там и еду.

  • Okean555

    Okean555
    59 минут назад

    новости которые мы заслужили

  • тт

    тт
    37 минут назад

    TуманГде хочу, там и еду.


    И как хочу, так и еду?

  • тт

    тт
    36 минут назад

    Иногда это печально заканчивается, такой подход.

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