В Благовещенске водитель перепутал направления на улице с односторонним движением

Благовещенец прислал в редакцию Амур.инфо запись со своего видеорегистратора. На нем запечатлен нарушитель Правил дорожного движения. Водитель иномарки въехал на дорогу с односторонним движением и начал перемещаться не в том направлении, которое указано на дорожном знаке.

Видео снято в переулке Волошина. Там двигаться, согласно ПДД, можно только в одном направлении – от улицы 50-летия Октября в сторону Пионерской. Но водитель Toyota Sprinter Carib по неизвестным причинам соблюдать правила не стал и поехал в другую сторону.

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#транспорт

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Екатерина PL