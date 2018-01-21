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Немного снега на севере Приамурья: прогноз погоды на 21 января

Немного снега на севере Приамурья: прогноз погоды на 21 января
Фото: Novoboi.ru

В Амурской области 21 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Снег возможен местами в северных районах. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, в отдельных районах его порывы достигнут 12 метров в секунду.

Температура составит 21…26 градусов мороза, на севере области – минус 25...30, местами термометры покажут до минус 35.

В Благовещенске установится переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6…11 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках 21…23 градуса ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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