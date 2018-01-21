В конноспортивном клубе «Аллюр» огонь уничтожил все запасы сена (фото, видео)

Обновлено: 11:01



В ночь на 21 января в конноспортивном клубе «Аллюр» Благовещенска вновь произошел пожар. На этот раз горело сено. Огонь уничтожил все запасы на зиму – 400 рулонов. Со слов руководителя клуба, кормить лошадей больше нечем.

«Мне позвонили около часа ночи и сообщили, что горит поле с сеном. На место выезжала полиция и МЧС. Сказали, что это поджог. Потому что сено горело во всех местах, со всех сторон. Ни одного рулона не спасли», – рассказала руководитель «Аллюра» Инна Шишова.

В амурском управлении МЧС сообщили, что сообщение о пожаре по улице Нагорной поступило 21 января в 01:06. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарных частей № 1 и № 2 города Благовещенска в составе десяти человек и трёх единиц техники. Через шесть минут было ликвидировано открытое горение. В результате пожара сено уничтожено огнём полностью. Сейчас на месте ночного пожара работают дознаватели.

Сено в клубе хранят поодаль, поэтому постройки и лошади от огня не пострадали. Это не первый пожар, случившийся в «Аллюре». В 2016 году огонь уничтожил административное здание и конюшню. Тогда причиной пожара назвали короткое замыкание, но в самом клубе отметили, что вся проводка была новой и проверенной.

«У нас руки опускаются, мы уже устали, еще после того пожара не отстроились. Там миллионов семь нам надо, а мы смогли материалов только тысяч на 500 купить, скелет конюшни только поставили. Сейчас еще расходы на закупку сена. Зимой сено самое дорогое, наверное, тысячи две рулон стоит, да и его сейчас и не везде купишь. У нас 40 голов лошадей, в день им нужно три рулона. У нас там лабиринт из сена есть, мы его делали для детей, выбрали самое плохое сено для этого. Там рулонов 20, мы им кормить не собирались, оно не очень хорошее. Но теперь его придется использовать. Но его, конечно, только на несколько дней хватит», – сказала Инна Шишова.

Желающие оказать помощь конноспортивному клубу могут позвонить по номеру: 8-914-555-888-3.

Карта Сбербанка: 4276 0300 1120 5826 (с пометкой «пожертвование на корм»). Телефон, привязанный к карте: 8-914-380-76-04 (тренер клуба Екатерина Горохова).