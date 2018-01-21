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В конноспортивном клубе «Аллюр» огонь уничтожил все запасы сена (фото, видео)

В конноспортивном клубе «Аллюр» огонь уничтожил все запасы сена (фото, видео)

Обновлено: 11:01

В ночь на 21 января в конноспортивном клубе «Аллюр» Благовещенска вновь произошел пожар. На этот раз горело сено. Огонь уничтожил все запасы на зиму – 400 рулонов. Со слов руководителя клуба, кормить лошадей больше нечем.

«Мне позвонили около часа ночи и сообщили, что горит поле с сеном. На место выезжала полиция и МЧС. Сказали, что это поджог. Потому что сено горело во всех местах, со всех сторон. Ни одного рулона не спасли», – рассказала руководитель «Аллюра» Инна Шишова.

В амурском управлении МЧС сообщили, что сообщение о пожаре по улице Нагорной поступило 21 января в 01:06. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарных частей № 1 и № 2 города Благовещенска в составе десяти человек и трёх единиц техники. Через шесть минут было ликвидировано открытое горение. В результате пожара сено уничтожено огнём полностью. Сейчас на месте ночного пожара работают дознаватели.

Сено в клубе хранят поодаль, поэтому постройки и лошади от огня не пострадали. Это не первый пожар, случившийся в «Аллюре». В 2016 году огонь уничтожил административное здание и конюшню. Тогда причиной пожара назвали короткое замыкание, но в самом клубе отметили, что вся проводка была новой и проверенной.

«У нас руки опускаются, мы уже устали, еще после того пожара не отстроились. Там миллионов семь нам надо, а мы смогли материалов только тысяч на 500 купить, скелет конюшни только поставили. Сейчас еще расходы на закупку сена. Зимой сено самое дорогое, наверное, тысячи две рулон стоит, да и его сейчас и не везде купишь. У нас 40 голов лошадей, в день им нужно три рулона. У нас там лабиринт из сена есть, мы его делали для детей, выбрали самое плохое сено для этого. Там рулонов 20, мы им кормить не собирались, оно не очень хорошее. Но теперь его придется использовать. Но его, конечно, только на несколько дней хватит», – сказала Инна Шишова.

Желающие оказать помощь конноспортивному клубу могут позвонить по номеру: 8-914-555-888-3.

Карта Сбербанка: 4276 0300 1120 5826 (с пометкой «пожертвование на корм»). Телефон, привязанный к карте: 8-914-380-76-04 (тренер клуба Екатерина Горохова).

Просмотров всего: 2744

#пожары #происшествия

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Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    Дежавю?

  • Vlad73

    Vlad73
    4 часа назад

    Не удивлен, почему то каждый год горит, может это своеобразный бизнес Аллюра?

  • Natalie43

    Natalie43
    4 часа назад

    сторожа замените ...

  • рядовая труженица

    рядовая труженица
    4 часа назад

    Очень интересно, как на этом можно заработать?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Сено у них действительно не в первый раз горит. Странно, почему об этом ни слова в статье.

  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    4 часа назад

    Да что ж напасть такая? Бедные лошадки. То без крыши остались, то без еды.

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Vlad73

    Не удивлен, почему то каждый год горит, может это своеобразный бизнес Аллюра?



    Более похоже на вендетту )

  • ay

    ay
    3 часа назад

    пироманы - свиньи. а нет, свиньи благороднее.

  • Мелисса

    Мелисса
    3 часа назад

    А говорят, снаряд дважды в одну воронку не падает.

    Я когда заголовок увидела, подумала, что кто-то старую тему поднял.

  • Slon

    Slon
    3 часа назад

    Мож земля кому-то интересна?

  • talkative

    talkative
    3 часа назад

    Вывозить надо весь клуб, с лошадьми и сеном за пределы города, тогда гореть , возможно , и перестанет. Жить по-соседству с лошадьми не очень «комфортно»...

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Этож гады какие, люди занимаются, дети занимаются, помогают больным детям, а у этих тварей руки чешутся. Сволочи.

  • Rusantik

    Rusantik
    2 часа назад

    Прекрасный клуб Бываем там летом Очень жаль

  • тандем

    тандем
    2 часа назад

    У кого есть мотив в поджёгах? Регулярность об этом прямо кричит!

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Коммерсы опять хотят бабла. Было ли это сено?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    А сколько пастбищных и сенокосных угодий для содержания лошадей надо иметь.

    Конь не овца, но всеж площади не малые и их надо от других охранять.

    Где-то была инфа, что частник перекрыл людям проход к реке из-за того, что на его территории страдает его собственность от людей.

    Тут частнособственничество по Конституции противостоит интересам общества.

  • рядовая труженица

    рядовая труженица
    2 часа назад

    Директора "Аллюра" зовут ИРИНА Шишова

  • Вет

    Вет
    1 час назад

    Пожар за пожаром. Руководство надо менять....либо халатное отношение либо кто то намеренно гадит и это статьей пахнет... совет- скиньте денег на видео камеры и всё сразу проясниться... тем более сегодня камера стоит три тысячи комплект...но оно того стоит поверьте

  • Вет

    Вет
    1 час назад

    Пожар за пожаром. Руководство надо менять....либо халатное отношение либо кто то намеренно гадит и это статьей пахнет... совет- скиньте денег на видео камеры и всё сразу проясниться... тем более сегодня камера стоит три тысячи комплект...но оно того стоит поверьте

  • Вет

    Вет
    1 час назад

    Пожар за пожаром. Руководство надо менять....либо халатное отношение либо кто то намеренно гадит и это статьей пахнет... совет- скиньте денег на видео камеры и всё сразу проясниться... тем более сегодня камера стоит три тысячи комплект...но оно того стоит поверьте

  • OT

    OT
    1 час назад

    Вет

    Пожар за пожаром. Руководство надо менять....либо халатное отношение либо кто то намеренно гадит и это статьей пахнет... совет- скиньте денег на видео камеры и всё сразу проясниться... тем более сегодня камера стоит три тысячи комплект...но оно того стоит поверьте



    За камеру еще и разрешение иметь надо, а иначе в судебном разбирательстве это не примут рассмотрению. Ну а за разрешение платить не мало. Ведь могут затребовать и иметь и охранника ртвечающего за достоверность сьемок.

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    ОТ

    Чушь пишете. Требуется только наличие связи содержащихся в записи сведений с обстоятельствами, имеющими значение для правильного рассмотрения дела, т. е. с предметом доказывания.

  • OT

    OT
    1 час назад

    lev4ik

    ОТ Чушь пишете. Требуется только наличие связи содержащихся в записи сведений с обстоятельствами, имеющими значение для правильного рассмотрения дела, т. е. с предметом доказывания.



    А достоверность цифровой целостности кадров кто докажет?

    Кстати по моему есть статья в законе требующая разрешения на сьемку вы качестве доказательства..

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Будет назначена экспертиза. Статьи такой нет.

  • wnw123

    wnw123
    56 минут назад

    Тушенку можно сделать из конины

  • Tina22

    Tina22
    39 минут назад

    Вет

    Пожар за пожаром. Руководство надо менять....либо халатное отношение либо кто то намеренно гадит и это статьей пахнет... совет- скиньте денег на видео камеры и всё сразу проясниться... тем более сегодня камера стоит три тысячи комплект...но оно того стоит поверьте



    Разумно, действительно второй раз- а выводов из первого случая не сделали.В любом случае помогать надо, только вот вопрос- если доверие такому руководству? Тут бы помочь, но только с условием соблюдения безопасности в дальнейшем- камеры.

  • Avabrakadabra

    Avabrakadabra
    22 минуты назад

    Tina22

    Вет

    Пожар за пожаром. Руководство надо менять....либо халатное отношение либо кто то намеренно гадит и это статьей пахнет... совет- скиньте денег на видео камеры и всё сразу проясниться... тем более сегодня камера стоит три тысячи комплект...но оно того стоит поверьте

    Разумно, действительно второй раз- а выводов из первого случая не сделали.В любом случае помогать надо, только вот вопрос- если доверие такому руководству? Тут бы помочь, но только с условием соблюдения безопасности в дальнейшем- камеры.




    ребят, вы совсем ежнулись? В каком "в любом случае помогать надо"? Частному бизнесу, где владелица каждый год имитирует пожары и собирает бабки с населения? Почему магазины после пожаров не устраивают сбор денег на покупку товара, ведь туда и дети закупаться ходют. И что, Шишова устраивает также бесплатные прокаты? Устраивает благотворительные акции? Ага, устраивала парочку, правда на строительство собственной конюшни))) ПОЧЕМУ мы СКИДЫВАЕМСЯ на ЧАСТНЫЙ бизнес? Почему эта мадам, которая ездит на СВЕЖЕМ ЛЕКСУСЕ не может взять кредит и РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СВОИМИ СИЛАМИ? И вряд ли это "проблема", новый повод для сбора денег на очередной заграничный отпуск мадамы Шишовой) Почему тетка со связями с администрациями может всё что угодно творить? Почему к ней на автобусах школьники ездят и помогают конюшню строить, почему все мероприятия отдаются этому убогому клубу? Почему её прямой конкурент КСК Адмирал не позволяет себе такого, почему они живут на собственные доходы и эти же доходы позволяют им расширять клуб? И главный вопрос, почему у них ничего не горит?)) КУДА ИДУТ ВСЕ ДЕНЬГИ У КСК АЛЛЮР?

  • ay

    ay
    21 минута назад

    вот это поворот.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    20 минут назад

    Так пусть продаст тачку и поможет себе,делов то!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 минуты назад

    Это у них не 1 пожар. Идиоты. Знают, что пожар может быть в любой момент, а насчёт охраны сена не заботились. Где охранник? Где камеры? Лошадей жалко. Руководство- никакое.

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