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20 января 2018, 19:33 4

Ситуацию с зарплатой уборщиц Тынды взяли на контроль в правительстве

Ситуацию с зарплатой уборщиц Тынды взяли на контроль в правительстве
Фото: gazeta-bam.ru

Ситуация с невыплатой зарплаты 80 тындинским уборщицам обсуждалась 19 января на совещании в режиме видеоконференцсвязи под председательством первого зампреда правительства Амурской области Марины Дедюшко. Вопрос взят на контроль региональных властей, пишет газета «БАМ».

Как сообщало Амур.инфо, в Тындинском районе зарплату за октябрь и ноябрь 2017 года до сих пор не получили бывшие работники ООО «Компания Транспорт-Сервис». Клининговая компания растворилась, не выплатив деньги. От действий ее руководства пострадали 80 уборщиц, которые поддерживали чистоту на линейных станциях от Олёкмы до Февральска, а по Малому БАМу – от Беркакита до Муртыгита.

В настоящее время все структуры, имеющие отношение к решению этой проблемы, выясняют причины ее возникновения, отмечает газета. О результатах работы они доложат во время следующего совещания, которое состоится 22 января.

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#областная власть #работа #Тында

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Комментарии
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  • Roker

    Roker
    6 часов назад

    Всё,теперь я за них стал переживать.

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Потуги. Прокуратура за мелкое не возьмётся.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    А ТОЛКУ?

  • hhh.14170

    hhh.14170
    21 минута назад

    Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

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