Ситуацию с зарплатой уборщиц Тынды взяли на контроль в правительстве
Ситуация с невыплатой зарплаты 80 тындинским уборщицам обсуждалась 19 января на совещании в режиме видеоконференцсвязи под председательством первого зампреда правительства Амурской области Марины Дедюшко. Вопрос взят на контроль региональных властей, пишет газета «БАМ».
Как сообщало Амур.инфо, в Тындинском районе зарплату за октябрь и ноябрь 2017 года до сих пор не получили бывшие работники ООО «Компания Транспорт-Сервис». Клининговая компания растворилась, не выплатив деньги. От действий ее руководства пострадали 80 уборщиц, которые поддерживали чистоту на линейных станциях от Олёкмы до Февральска, а по Малому БАМу – от Беркакита до Муртыгита.
В настоящее время все структуры, имеющие отношение к решению этой проблемы, выясняют причины ее возникновения, отмечает газета. О результатах работы они доложат во время следующего совещания, которое состоится 22 января.
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