Ситуацию с зарплатой уборщиц Тынды взяли на контроль в правительстве

Фото: gazeta-bam.ru

Как сообщало Амур.инфо, в Тындинском районе зарплату за октябрь и ноябрь 2017 года до сих пор не получили бывшие работники ООО «Компания Транспорт-Сервис». Клининговая компания растворилась, не выплатив деньги. От действий ее руководства пострадали 80 уборщиц, которые поддерживали чистоту на линейных станциях от Олёкмы до Февральска, а по Малому БАМу – от Беркакита до Муртыгита.

В настоящее время все структуры, имеющие отношение к решению этой проблемы, выясняют причины ее возникновения, отмечает газета. О результатах работы они доложат во время следующего совещания, которое состоится 22 января.