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20 января 2018, 18:42 1

В Архаринском районе обнаружены свежие тигриные следы (видео)

В Архаринском районе обнаружены свежие тигриные следы (видео)

В Архаринском районе недалеко от заставы были найдены свежие тигриные следы. Информация об этом появилась в Инстаграме управления по охране животного мира Амурской области 20 января.

Сообщается, что на место срочно выехали специалисты. По предварительным данным, в районе гуляет не один, а пара полосатых хищников.

Известно, что на территории Приамурья обитает президентская тигрица Илона. Она живет на территории Хинганского заповедника. В конце 2017 года Амур.инфо сообщало, что недалеко от этого заповедника были обнаружены следы крупного амурского тигра.

Видео: instagram.com/amurohota

Просмотров всего: 522

#животные

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Комментарии
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  • hhh.14170

    hhh.14170
    20 минут назад

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