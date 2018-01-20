В Архаринском районе обнаружены свежие тигриные следы (видео)

В Архаринском районе недалеко от заставы были найдены свежие тигриные следы. Информация об этом появилась в Инстаграме управления по охране животного мира Амурской области 20 января.

Сообщается, что на место срочно выехали специалисты. По предварительным данным, в районе гуляет не один, а пара полосатых хищников.

Известно, что на территории Приамурья обитает президентская тигрица Илона. Она живет на территории Хинганского заповедника. В конце 2017 года Амур.инфо сообщало, что недалеко от этого заповедника были обнаружены следы крупного амурского тигра.

Видео: instagram.com/amurohota