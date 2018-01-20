В Благовещенске наградили победителей «АрМИ-2017» из ДВОКУ

Фото пресс-службы ВВО

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске состоялась торжественная церемония награждения победителей «Международных военных игр–2017». Они получили специальные знаки высшей классной квалификации, также им была присуждена премия.

Всего было награждено 22 курсанта училища. 11 курсантов-морпехов наградили позолоченными специальными знаками за первое место в международном конкурсе «Морской десант». Остальные 11 призеров конкурсов «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» получили из рук начальника училища знаки серебристого цвета за второе место мирового первенства.

Специальные квалификационные знаки для призеров «АрМИ» впервые изготовлены Ассоциацией по развитию «Армейских игр». Право носить знаки предоставляется до очередных игр. Далее знак остается у награжденного, но классная квалификация специалиста получается на общих основаниях.

В ДВОКУ одна из сильнейших школ подготовки команд на «Армейские игры», сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Команды училища принимают участие в этих соревнованиях с 2016 года. С этого времени курсанты-дальневосточники ежегодно занимают лидирующие позиции на всероссийских этапах в состязаниях «Суворовский натиск», «Морской десант» и «Снайперский рубеж», представляя Россию на международных играх.

В 2018 году за высокие показатели училищу предоставлено право провести на своей базе этапы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».