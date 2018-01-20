Очевидцы сообщают о пожаре на территории базы отдыха в Белогорье

20 января на территории базы отдыха «Вилла Росса», расположенной в селе Белогорье, произошел пожар. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили жители села, предоставив фотографии с места событий.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области информагентству рассказали, что в настоящее время в Белогорье пожарные действительно борются с огнем. Идет тушение частного жилого двухэтажного коттеджа и пристроенной к нему бани.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Между тем в социальных сетях появились видео с места происшествия.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Видео: instagram.com/skaner_dtp28