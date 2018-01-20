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20 января 2018, 17:41 22

Очевидцы сообщают о пожаре на территории базы отдыха в Белогорье

Очевидцы сообщают о пожаре на территории базы отдыха в Белогорье

20 января на территории базы отдыха «Вилла Росса», расположенной в селе Белогорье, произошел пожар. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили жители села, предоставив фотографии с места событий.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области информагентству рассказали, что в настоящее время в Белогорье пожарные действительно борются с огнем. Идет тушение частного жилого двухэтажного коттеджа и пристроенной к нему бани.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Между тем в социальных сетях появились видео с места происшествия.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 2821

#пожары #происшествия

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • полазник

    полазник
    8 часов назад

    ..нет больше турбазы. все сгорело.

  • Парханюк Анастасия

    Парханюк Анастасия
    7 часов назад

    Сгорело не все ,осталось ещё 2 строения , в ближайшее время до весны база будет восстановлена . Посмотрите новую красивую баню ! Это лишь повод улучшить. Все к делается к лучшему.

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    ...ну да..нуда... гараж остался... Герда то хоть жива? а то и так бедной собаке достается. одна кожа да кости...у хозяев чо - на покормить денег нет? нахрена брали тогда... а вы про восстановление ...стыдоба...

  • Парханюк Анастасия

    Парханюк Анастасия
    6 часов назад

    Послушайте , один наш хороший знакомый снабжает герду постоянно мясом и костями. Плюс она у отдыхающих любит шашлыки выпрашивать. Герда живёт лучше, чем я. Поэтому не надо ее жалеть. Брали мы ее из Москвы и платили большие деньги не за то, чтобы морить ее голодом.

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    И чего Михалыч так взъелся, Вы его видимо не пускали в баньке попариться)))

  • Талли

    Талли
    5 часов назад

    Парханюк Анастасия

    Сгорело не все ,осталось ещё 2 строения , в ближайшее время до весны база будет восстановлена . Посмотрите новую красивую баню ! Это лишь повод улучшить. Все к делается к лучшему.



    Страховка?

  • OT

    OT
    5 часов назад

    А что это за база такая? Не мухинка?

  • Парханюк Анастасия

    Парханюк Анастасия
    5 часов назад

    Это не база. Это частный дом

  • OT

    OT
    5 часов назад

    Парханюк Анастасия

    Это не база. Это частный дом



    Дак а накакой такой базе этот частный дом?

    Я знаю, что там только одну базу - "Мухинская база отдыха"

  • полазник

    полазник
    4 часа назад

    ...с какой "москвы" вы брали Герду...это собака - дочка моих Чайки и Севера...

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    полазник

    ...с какой москвы вы брали Герду...это собака дочка моих Чайки и Севера...



    Документики предъявите, родословную до десятого колена и прочие)))

  • полазник

    полазник
    4 часа назад

    ...да ты уж на слово поверь...у меня самая первая законная пара хасей в области. и я знаю эту собаку с ее первого щенячьего восторга.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Ну, это я поверю))) За дорого говорят купили люди, очень большие деньги?)))

  • полазник

    полазник
    4 часа назад

    ...а ты не любопытствуй. любопытной "Варваре" на базаре нос оторвали...)))

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Ну, ты же за ё любопытствуешь .

    Ты, видимо и сочинил, что из Москвы, гоните большие бабки, а люди поверили, да сам и забыл про это.

  • полазник

    полазник
    4 часа назад

    ...мне ё любопытен только в том кто он такой. и мне пофиг на его бабки. он их сам заработал. а потролить его за его некоторые взгляды - одно удовольствие.)))

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    полазник

    ...мне ё любопытен только в том кто он такой. и мне пофиг на его бабки. он их сам заработал.



    Да я понял))), так посмеяться зашел. Баня то хоть хорошая была? Ни разу на этой базе не был.

  • полазник

    полазник
    4 часа назад

    ...молодца! с получки купи себе пирожок...)))

  • полазник

    полазник
    4 часа назад

    vertex

    полазник

    ...мне ё любопытен только в том кто он такой. и мне пофиг на его бабки. он их сам заработал.



    Да я понял))), так посмеяться зашел. Баня то хоть хорошая была? Ни разу на этой базе не был.



    ...я тоже не был. без надобности. я там жил. и дай бог еще поживу...

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Завидую тебе, что жил в бане с молодыми девушками и пирожками. Белой завистью завидую. Конечно поживешь.

  • полазник

    полазник
    4 часа назад

    ...красава,вертекс...)))

  • hhh.14170

    hhh.14170
    20 минут назад

    Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

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