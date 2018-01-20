Очевидцы сообщают о пожаре на территории базы отдыха в Белогорье
20 января на территории базы отдыха «Вилла Росса», расположенной в селе Белогорье, произошел пожар. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили жители села, предоставив фотографии с места событий.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области информагентству рассказали, что в настоящее время в Белогорье пожарные действительно борются с огнем. Идет тушение частного жилого двухэтажного коттеджа и пристроенной к нему бани.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Между тем в социальных сетях появились видео с места происшествия.
Видео: instagram.com/blag_dtp
Видео: instagram.com/skaner_dtp28
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