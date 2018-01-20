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20 января 2018, 17:05 3

МЧС: в Приамурье крещенские купания прошли без происшествий

МЧС: в Приамурье крещенские купания прошли без происшествий

19 января Амурская область отмечала Крещение. Жители региона окунались в иордани, обустроенные во многих населенных пунктах. Крещенские купания в Приамурье прошли без происшествий, помощь спасателей и государственных инспекторов ГИМС никому не потребовалась.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в местах расположения иорданей дежурили спасатели, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, сотрудники полиции и врачи. Всего безопасность амурчан во время праздника обеспечивали более 200 человек.

Каждое место для окунания было оснащено специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, а также освещением.

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#МЧС #праздники #религия

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Комментарии
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    3 часа назад

    Во сколько это мероприятие обошлось адекватным налогоплательщикам?

  • hhh.14170

    hhh.14170
    19 минут назад

    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

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