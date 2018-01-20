МЧС: в Приамурье крещенские купания прошли без происшествий

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в местах расположения иорданей дежурили спасатели, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, сотрудники полиции и врачи. Всего безопасность амурчан во время праздника обеспечивали более 200 человек.

Каждое место для окунания было оснащено специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, а также освещением.