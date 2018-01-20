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20 января 2018, 15:29 2

Любители зимнего ралли состязались в селе Верхнеблаговещенском (фото)

Любители зимнего ралли состязались в селе Верхнеблаговещенском (фото)

20 января в село Верхнеблаговещенское Благовещенского района съехались любители зимних гонок. На льду озера Монументское прошел второй этап чемпионата Благовещенска по любительскому ралли. В состязаниях приняли участие гонщики из областного центра, Белогорска и Свободного.

Формат ралли не предполагает кольцевых трасс. Участникам необходимо добраться из одной точки (старт) в другую (финиш) за наименьшее время. В таких заездах принимают участие специально подготовленные машины – для гонок на льду необходима шипованная резина.

Участники состязались как на иномарках, так и на отечественных автомобилях. По словам организаторов, трасса в этом месте новая и непростая. Место проведения второго этапа ралли выбрано неслучайно – здесь тихо и спокойно.

В рамках чемпионата запланировано всего пять гонок. Третий этап также должен пройти на Монументском. Два следующих состоятся на Чигиринском водохранилище.

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#спорт #транспорт

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Комментарии
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  • hhh.14170

    hhh.14170
    20 минут назад

    нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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