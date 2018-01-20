Любители зимнего ралли состязались в селе Верхнеблаговещенском (фото)

20 января в село Верхнеблаговещенское Благовещенского района съехались любители зимних гонок. На льду озера Монументское прошел второй этап чемпионата Благовещенска по любительскому ралли. В состязаниях приняли участие гонщики из областного центра, Белогорска и Свободного.

Формат ралли не предполагает кольцевых трасс. Участникам необходимо добраться из одной точки (старт) в другую (финиш) за наименьшее время. В таких заездах принимают участие специально подготовленные машины – для гонок на льду необходима шипованная резина.

Участники состязались как на иномарках, так и на отечественных автомобилях. По словам организаторов, трасса в этом месте новая и непростая. Место проведения второго этапа ралли выбрано неслучайно – здесь тихо и спокойно.

В рамках чемпионата запланировано всего пять гонок. Третий этап также должен пройти на Монументском. Два следующих состоятся на Чигиринском водохранилище.