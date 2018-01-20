Минтранс предлагает амурчанам высказаться по авиаперевозкам в Москву: опрос на Амур.инфо

Мнение амурчан учтут при формировании расписания авиарейсов Благовещенск – Москва – Благовещенск. Областное ведомство призывает амурчан высказаться по вопросу беспосадочных перелетов и перелетов до столицы с посадкой в Красноярске.

Изменения в расписание авиакомпания «Икар» внесла в январе. Часть рейсов до столицы стали выполнять с посадкой для дозаправки самолета в Красноярске. Перевозчик объяснил это низкой загрузкой рейсов в зимний период – ниже 50 % – и заменил на маршруте часть больших «боинг-767-300» на «боинг-737-800». Если у первого посадочных мест до 300, то у второго – до 170.

Позже авиакомпания сообщила, что в феврале на маршруты вернут большие самолеты.

На авиарейсы с посадкой в Красноярске амурчане даже пожаловались губернатору.

В региональном минтрансстрое решили провести опрос среди амурчан для того, чтобы учесть их мнение в дальнейшей работе с авиаперевозчиками.

Опрос опубликован на сайте «Амур.инфо».