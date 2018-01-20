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20 января 2018, 15:17 14

Минтранс предлагает амурчанам высказаться по авиаперевозкам в Москву: опрос на Амур.инфо

Минтранс предлагает амурчанам высказаться по авиаперевозкам в Москву: опрос на Амур.инфо

Мнение амурчан учтут при формировании расписания авиарейсов Благовещенск – Москва – Благовещенск. Областное ведомство призывает амурчан высказаться по вопросу беспосадочных перелетов и перелетов до столицы с посадкой в Красноярске.

Изменения в расписание авиакомпания «Икар» внесла в январе. Часть рейсов до столицы стали выполнять с посадкой для дозаправки самолета в Красноярске. Перевозчик объяснил это низкой загрузкой рейсов в зимний период – ниже 50 % – и заменил на маршруте часть больших «боинг-767-300» на «боинг-737-800». Если у первого посадочных мест до 300, то у второго – до 170.

Позже авиакомпания сообщила, что в феврале на маршруты вернут большие самолеты.

На авиарейсы с посадкой в Красноярске амурчане даже пожаловались губернатору.

В региональном минтрансстрое решили провести опрос среди амурчан для того, чтобы учесть их мнение в дальнейшей работе с авиаперевозчиками.

Опрос опубликован на сайте «Амур.инфо».

Какие варианты полетов по маршруту Благовещенск – Москва вас устраивают?

Только прямые рейсы 6 раз в неделю

Прямые рейсы, пусть и не каждый день

Вылеты 6 раз в неделю, неважно, прямые или с посадкой

Неважно, все равно летаю через Хабаровск

Мне все равно, летаю редко

Просмотров всего: 1186

#областная власть #транспорт

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    10 часов назад

    Рейсы с промежуточными посадками только у нас в России являются проблемой. И причина в сервисе и организации процесса.

    Имею большой опыт полётов через весь Китай с севера на юг.

    Никогда не переживал из за того, на какой рейс удалось купить билет с одной посадкой, или двумя. Не взирая на то, что А 320 летает в основном. Всё оттого, что самолёт подходит к рукаву, выход в уютную зону отдыха , куча кафешек, магазинчиков и просторные аэропорты. Есть туалеты в достатке и комнаты для курения. Стоянка редко длится более 20 минут.Выходят из самолёта только желающие.

    Вышел, размялся и дальше полетел.

    Мне даже больше нравится, чем безвылазно корчится в большом самолёте.

    Т.ч. вопрос не в рейсах с посадками , или без. А в сервисе.

  • Gelo

    Gelo
    10 часов назад

    Каждый взлет самолёта должен заканчиваться посадкой! Перелет из одного пункта в другой может быть прямым или с промежуточными посадками...

  • Gelo

    Gelo
    9 часов назад

    А те услуги по авиаперевозкам,которые оказывают сейчас,это издевательство... Особенно после отмены бесплатного багажа. Кто из дальневосточников летает с портфельчиком,Козлов,да и то за наш счёт...

  • ay

    ay
    9 часов назад

    Бесплатный багаж? Отменён? Это ж касается только НЕВОЗВРАТНЫХ билетов.

  • ay

    ay
    9 часов назад

    На месте пегаса стоило бы задуматься над открытием рейса в Красноярск. Чтоб желающие могли выходить в Красноярске, а то два рейса в неделю - маловато. Правда тогда саратовские и иркутские вряд ли оставят эти два в неделю.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    8 часов назад

    Ранее Красноярск был точкой распределения по разным направлениям.

    А теперь , когда мне понадобилось на Урал и в Татарстан проскочить, то пришлось лететь до Москвы, из Москвы в Челябинск ,затем снова в Москву и из Москвы в Н Челны. Домой что бы вернуться пришлось опять в Москву возвращаться и из столицы домой лететь.

    Всё это турне в рамуах 10 дней.

    То ещё путишествие с удовольствиями и нашим ненавязчивым сервисом и ценами.

  • благ

    благ
    8 часов назад

    А просто подешевле билеты, нельзя? тогда и две посадки можно.Кто хозяин авиакомпании тот и устанавливает правила. Не нравится сидите дома

  • ay

    ay
    8 часов назад

    Любая посадка удорожает перелёт. Всяк за свою услугу копейку требует. Аэропорты не исключение. Ещё веселее, когда посадка не техническая - полсалона сойдёт, а дальше - народу не доберётся. И получается, что опять везти воздух.

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    мне Москва не нужна. пусть летают с пересадками. мне Новосибирск нужен. я по дороге сойду в красноярске. так дешевле будет. убожество создали. долететь в Москву дешевле чем в Сибирь. и хотят чтобы люди отсюда не уезжали. через Китай и то дешевле доехать будет

  • v77

    v77
    3 часа назад

    Россия - единственная страна в мире, использующая дальнемагистральные самолеты с целью внутренних перелетов на ряде направлений вынужденно -по понятным причинам - из-за огромных расстояний. Однако не каждый удаленный город может обеспечить загрузку дальнемагистральных самолетов. Так что все логично в отношении Благовещенска, как бы это не нравилось некоторым.

  • full

    full
    3 часа назад

    А эти засранцы не желают услыхать не про самолеты?

  • Tony Stark

    Tony Stark
    3 часа назад

    Красноярск - это базовый аэропорт Икара. поэтому и посадка там. Там и обслуживание для Икара дешевле.

  • Миха

    Миха
    1 час назад

    главное - улететь с ДВ

  • hhh.14170

    hhh.14170
    19 минут назад

    нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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