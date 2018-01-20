В Свободном пожар оставил без крыши над головой семью из трех человек

Фото: gtrk-saratov.ru

Ночью 19 января в Свободном горел двухквартирный дом под расселение. Без крыши над головой осталась семья из трех человек. Пострадавшие решили обратиться за помощью к неравнодушным амурчанам, клич о помощи появился в социальных сетях.

Сообщение о происшествии поступило пожарным 19 января в 05:08. На момент их прибытия изнутри горела одна из двух квартир открытым пламенем, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области. Открытое горение было ликвидировано через 16 минут.

Квартира повреждена огнем по всей площади, уничтожена кровля дома.

Хозяйка квартиры Оксана Косякова рассказала ИА «Амур.инфо», что в момент пожара была на работе, а дома находилась ее дочь. «Я была на работе на сутках. Работаю продавцом. Дочь у меня была дома, ей 18 лет. Муж в данный момент в Благовещенске. Мне позвонили в минут 20 шестого–полшестого, соседка сказала, что у меня дом горит. Я закрыла магазин и побежала туда», – говорит Оксана.

По ее словам, соседи уже съехали, а в ее квартире жить теперь невозможно. Кроме жилья, сгорели вещи и документы.

«Дочь как была в футболке и колготках, так и выскочила. В том она и осталась, у нее все вещи сгорели. Я в чем была на работе, в том осталась. Документы дочери все сгорели. Наши более-менее сохранились», – рассказывает женщина.

Сейчас семья живет у знакомых. Желающие оказать помощь погорельцам могут позвонить Оксане по телефону 8-914-047-34-77.